Les «amazones» que van fer famós el mató de Montserrat

"Com que la veiem cada dia, ens oblidem del tresor que tenim". ¿Qui, de la gent que viu a prop de la, no ha dit aquesta frase alguna vegada? I és que a vegades ens costa apreciar des d'una òptica objectiva el que ja donem per suposat, i no ens aturem a valorar-ho fins que ve algú de fora i ens fa obrir els ulls. Això és una mica el que els va passar als historiadors, membres d', una entitat sense ànim de lucre fundada aque des de fa més de 40 anys es dedica a investigar i divulgar la història i la cultura d'aquest municipi delVa ser a començaments del 2018 quan Oliveras va parlar suggerir-li a Frontera d'escriure alguna cosa sobre les. Ella ja feia un temps que investigava i recopilava informació al voltant d'aquestesrobustes i decidides, considerades les precursores del tan preuatde Montserrat. Li faltava, però, recollir la veu delde les mateixes protagonistes: "Em va dir que si no ens afanyàvem a parlar-hi, ja no hi seríem a temps", recorda Frontera. I és que les matonaires que encara queden vives, tenen més de 85 anys.Sense pressa però sense encantar-se, els dos historiadors van començar a plantejar un primer esbós del reportatge que tenien pensat de publicar a El Brogit. "Com que el mató tenia un pes tan important en el relat, vam decidir posar-nos en contacte amb la, una companya meva d'universitat especialitzada en antropologia social, cultural i de l'alimentació, perquè ens donés un cop de mà".Quan li van haver explicat qui eren i què havien fet aquelles pageses, no va dubtar ni un moment: "Això no pot quedar-se en un simple article". Dones de 80, 90, 100 anys; amb un tarannà i un parlar tan idiosincràtic; amb una història vitalsingular... "D'aquí n'ha de sortir un". Aquesta sentència va ser la llavor de, que s'estrena aquest dissabte alEls costums fan lleis, que diuen. I si aquests es van passant, gairebé es podria dir que no hi ha qüestionament possible. El cas de les matonaires n'és un exemple: nissagues senceres de pageses reproduint elde les seves antecessores; un modus vivendi que té el seu origen durant lai que va allargar-se fins fa encara no cent anys. No és estrany, doncs, que "quan ens hi vam posar en contacte per entrevistar-les, desconfiessin una mica", somriu Frontera: "'Entrevistar-nos? A nosaltres? Per què?', ens preguntaven amb". Mai fins aleshores ningú havia posat en valor allò que per a elles era una rutina com qualsevol altra."Amb Roques, podem dir que això ha canviat. Vam fer un passi del documental a porta tancada amb les protagonistes i les seves famílies, i van al·lucinar i emocionar-se molt; els va canviar la mirada i tot", explica l'historiador. I és que, certament, ¿qui no es trauria el barret davant d'unes dones(i esposes) que es llevaven cada dia a les tres de la matinada i enfilaven -a peu i durant dues hores- elque les duia fins a l', per vendre-hi el menjar a què elles renunciaven per poder tenir uns mínims ingressos? "Eren", exclama Frontera.Indaguem una mica més en el perquè de les matonaires. Per entendre d'on venien i per què van fer el que van fer, cal viatjar fins al segle XIX. En aquell moment, l'Abadia de Montserrat va viure un important, sobretot de, que ja havia començat a notar-se a les acaballes del segle XVIII. Molts d'ells arribaven a la cúspide del mític massís després de dies de travessia,. En aquest sentit, el mínim que podia fer el monestir era proporcionar-los. Aquell desbordament de gent, però, vala seva capacitat avitualladora. Fins i tot, narra Frontera, "els pelegrins i visitants havienen més d'una ocasió per poder-se alimentar".Davant d'aquella situació, l'Abadia va decidir(les actuals cel·les) per a poder allotjar part de la gent que hi arribava i, en paral·lel, va demanar a les pageses de la cara nord de Montserrat (la que dona al Bages) que hi. Així va ser com va néixer el que durant molts anys es va conèixer com el. "Durant les primeres dècades venien de tot:... I també, és clar, que preparaven la tarda abans, cada dia de cada dia", apunta l'artífex del documental.A mesura que van anar passant els anys i amb l'aflorament del, la dinàmica del mercat va començar a canviar: les necessitats bàsiques alimentàries estaven cobertes, i ja no hi havia interès per comprar queviures que podien trobar-se a qualsevol altre lloc. És en aquest punt de la història quan el mató comença a prendre especial rellevància fins a acabar convertint-se en elde Montserrat. "Si fins aleshores les regnes del mercat les havien dut les dones, a partir dels-que és quan es comencen a fer peles de veritat-, elstambé entren en el", detalla, bo i emfatitzant que actualment, de les més deque havien pujat a vendre al mercat, "ara". De fet, si alguna de les que ja no hi té parada volgués tornar a posar-n'hi una, no podria: "Hi ha unesque ho deixen ben clar: si en algun moment s'abandona el negoci, elde ser matonaire de Montserrat".L'encarregat de lade Roques ha estat l'. De seguida que Frontera, Oliveras i Mulet van exposar-li el projecte, va tenir molt clar que s'hi havia d'implicar: "M'al·lucinava que mai abans ningú hagués fet res perla figura de les matonaires". Quatre anys de feina intensa que han acabat desembocant en uni deen què el protagonisme el tenen, exclusivament, les pageses i el seu entorn: "Nosaltres plantàvem la càmera i el que hi passava al davant és el que la gent veurà a Roques", subratlla Amargant, tot afegint que la sevaa l'hora de concebre el projecte van ser elde cintes com Wendy and Lucy, America o Honeyland.Estructurat en quatre potes, el documental inclou; una part deque, sense diàleg, mostra com era el dia a dia de les pageses del mercat de Montserrat, i, no menys important, unamolt realista: "Volem que l'espectador es pugui posar dintre del. En aquest sentit, cada cert temps, el documental ofereix unson l'entorn natural i rural prenen total protagonisme", apunta el realitzador."Si no hagués estat per El Brogit, Roques encara no seria una realitat", assegura Frontera. Des del primer moment, celebra l'historiador, "l'entitat va oferir-se aque calgués per posar fil a l'agulla al documental". Uns diners que ascendeixen gairebé alsi que, "per sort, es recuperaran gairebé al cent per cent gràcies a lesque se'ns han atorgat".Ara, gairebé cinc anys després d'aquell "d'aquí n'ha de sortir un documental", Roques veu la llum. Un cop fet el primer passi, la idea és dur-lo ai fer-lo córrer: "Qui ens ho havia de dir que el que en sortiria de tot plegat seria un documental digne d'un", somriuen els impulsors del projecte, que conclouen: "Estem molt contents d'haver aconseguit preservar la memòria d'aquestesd'una manera tan digna i reeixida".

