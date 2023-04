Google Maps ja parla en català

⭐️🗺️🧭 Google activa @googlemaps les indicacions de navegació parlades en català, per a Android i iOS. És una gran notícia pq molts usuaris que tenien el telèfon configurat en altres idiomes per disposar de veu a Maps, ara el poden configurar en català!! #continuem 🤩💙 pic.twitter.com/jkYUpBrN21 — Anna N Schlegel 🦋 (@annapapallona) April 14, 2023

Tothom a configurar el @googlemaps en català 😍 https://t.co/ahdq08Z9Pw — Mantinc el català (@mantincelcatala) April 14, 2023

, el navegador del gegant tecnològic, incorpora laa les indicacions de veu. La possibilitat d'escoltar les indicacions ens'afegeix a l'opció de configurar el navegador en aquesta llengua. Després d'un llarg esforç de diverses entitats i usuaris per aconseguir aquesta fita, la companyia ho ha fet realitat aquest divendres.De fet, per sorpresa d'alguns, el canvi en la veu del navegador s'ha fet de manera automàtica. En cas de no haver estat així, senzillament s'ha d'accedir a la configuració de l'aplicació per canviar la llengua de manera manual. Tant usuaris d'com d'ipodran gaudir de l'actualització que ha ofert Google Maps. Aquesta aplicació s'ha afegit a altres com, que recentment també ha donat l'opció d'escollir el català com a llengua, i com ja feienTal com va publicar Plataforma de la Llengua ara fa un any, més d'es plantejarien canviar de sistema operatiu per tenir l'assistent de veu del mòbil en català. Així doncs, aquests usuaris es podran estalviar canviar d'aplicació, en cas que usessin Google Maps.Ara bé, com ara fa un any, cap delsdel mercat parla en català. Els dos més populars són, que parla vuit idiomes, i, que en parla una vintena, entre elles el danès, el finès o el suec, amb una xifra de parlants similar o inferior a la del català. Google Assistant, que parla una cinquantena de llengües, entén el català. D'altra banda, elajuda a impulsar l'ús del català a les noves tecnologies i després d'una gran inversió del Govern

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor