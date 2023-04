Menys candidatures però més cohesionades: així serà la campanya de la CUP per al 28-M

Abordar el problema de la seguretat

Lapresentarà 163 candidatures a les. Són menys candidatures que l'any 2019, quan en va presentar 190, però més cohesionades i compromeses amb la idea de la formació. D'aquesta manera, els cupaires volen consolidar el projecte arreu del país i reforçar la presència en aquells territoris amb opcions més arrelades. A les eleccions d'enguany hi haurà 28 candidatures noves i destaca, en aquest sentit, que els cupaires competiran per primera vegada per treure representació a, on presenten la candidataLa candidatura, des d'un punt de vista nacional, té com a prioritat recuperar la presència a l'Ajuntament de Barcelona, ambcom a candidata. Altres llocs rellevants són Lleida, Mataró i Granollers, i també millorar resultats al Baix Llobregat. El principal acte de precampanya es farà a Santa Coloma de Gramenet i la campanya arrencarà pròpiament a Tarragona sota el lema "". L'acte central serà a Barcelona i el camí cap a les eleccions acabarà a Berga. Les 163 candidatures arribaran fins a una població deA les passades eleccions, la CUP va obtenir 382 regidors i 177.330 vots i confien, enguany, millorar resultats malgrat presentar menys candidatures. L'optimisme es fonamenta en el convenciment que impulsar llistes més arrelades el territori i compromeses amb el projecte els donarà fruits. On no es presenten directament és a Badalona, on-cap de llista de la CUP a les eleccions al Parlament- i la candidatura detindran agenda pròpia i el suport dels cupaires.A nivell pressupostari, la CUP gastarà unsEntre els eixos de campanya, la CUP afronta el, que sovint incomoda l'esquerra. Les dades apunten que existeix una percepció d'inseguretat entre la ciutadania i per això els cupaires volen impugnar el marc de la dreta i l'extrema dreta. A grans trets, la formació vol situar com a punts clau les feines dignes o l'enfortiment de la comunitat, peces rellevants a l'hora de millorar la seguretat de les persones davant del discurs de la por que abandera la dreta.A banda, els altres temes que centraran la campanya cupaire seran el dret a l'habitatge, la mobilitat, el dret a l'aigua, l'energia i l'alimentació i el dret a viure dignament arreu del territori. En aquest sentit, la formació ha treballat un programa polític més territorial que no pas local. Les propostes no abracen només un municipi concret, sinó un territori, com ara la lluita contra elso contra el. La denúncia contra el model dels macroprojectes que impulsen ERC, Junts i el PSC serà també una constant durant el camí cap a les municipals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor