Acord per la llei d'habitatge que ha de regular el preu dels lloguers

La primeraja té un acord polític per sortir endavant. Després d'anys d'una promesa sense consens polític -amb un PSOE reticent davant les pretensions més ambicioses dels seus socis, dins i fora del govern- finalmentque arribarà al Congrés dels Diputats amb la intenció de posar ordre al mercat immobiliari i abordar disfuncions històriques pel que fa al dret a l'habitatge. De fet, una de les carpetes que des del principi ha inclòs la negociació d'aquesta normativa és la irrupció d'unaque permeti posar un topall als arrendaments amb el vistiplau estatal, ja que la regulació catalana va ser tombada pel Tribunal Constitucional per motius competencials.Ara, segons detallen diverses fonts a, el PSOE finalment ha acceptat algunes de les ambicions de les esquerres i els moviments socials, que fins ara frenava la cartera d'Economia, en mans de la vicepresidenta Nadia Calviño. Els detalls de l'acord els presentaran durant les pròximes hores els diferents partits polítics implicats en la negociació.El cas, però, és que ara ja es dona per fet que -si bé encara s'hi podran fer modificacions- la llei d'habitatge a l'Estat serà una realitat aquesta legislatura. Un pas polític que arriba, en què l'habitatge tornarà a ser un dels temes centrals de debat. Especialment, el lloguer, després que a Catalunya segueixi batent rècords de preu i a Barcelona hi hagi més famílies que mai vivint en pensions després d'haver perdut la llar.Durant els últims mesos,havien estat diverses: com de fàcil serà decidir quines ciutats podran posar topalls al preu dels lloguers, quina finestra temporal hi haurà per aplicar la regulació, com es combatran els desnonaments i quines escletxes queden per a l'especulació. Especialment, ERC i els moviments pel dret a l'habitatge havien remarcat que no donarien al vistiplau a una llei que només impliqués un gran anunci però que a la pràctica inclogués una regulació de lloguers "inaplicable". La negociació de les darreres setmanes ha intentat posar fre a aquesta discordança.Aquesta informació s'ampliarà.

