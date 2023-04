Una esportista espanyola surt d'una cova després de 500 dies i bat un rècord mundial

Beatriz Flamini abandona la cueva en la que ha pasado 500 días a 70 metros de profundidad https://t.co/W2XU5eYbgg pic.twitter.com/nXR3eKL9zs — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 14, 2023

L'esportista d'elit, alpinista, escaladora i espeleòlogaha sortit a primera hora d'aquest divendres de laon era des de feia. Ha batut, així, el rècord mundial de permanència en un indret d'aquestes característiques. Durant tot aquest temps, Flamini ha estat sola sota terra senseni referències temporals de cap mena.El seu equip l'ha anat a buscar a la cavitat situada a la Costa Tropical deen la qual ha estat a 70 metres de profunditat, en un lloc al quali on ha estat aliena a tot el que ha ocorregut en el món durant gairebé any i mig. "Encara que suposem que pels seus coneixements haurà intentat calcular d'alguna manera el temps, ella realment no sap en quin dia viu ni què ha passat a fora", no sap res de la guerra a, de l'augment de lani de la multitud d'assumptes que han passat des que el passat 20 de novembre de 2021 entrés a la cova amb la determinació de, segons ha relatat a Europa Press Elena Mera, portaveu del projecte Timecave.Va ser la mateixa Beatriz qui fa dos anys es va posar en contacte amb la productora Dokumalia i es va oferir per a aquest repte, prestant-se a més a més a participar en diversosdirigits a avaluar la repercussió mental i física de les condicions extremes a les quals s'anava a enfrontar durant aquests 500 dies que per a ella anaven a equivaler a una única nit fosca, sola i en silenci.Tot el procés servirà per a unaen la qual s'ha enregistrat la seva vida quotidiana sota terra; menjars, exercicis, els seus dies dolents i bons, els seus problemes i dificultats, els seus dubtes, els canvis en el seu cos i la seva ment, la longitud dels seus dies i nits, la seva sensació d'haver entrat en una les quatre del matí, moments de terror i eufòria. També, la falta de memòria i concentració, al·lucinacions, canvis d'humor i incidents imprevistos, assumptes tots ells que han estat analitzats des de l'àmbit científic.

