Camí del 28-M: què hi ha en joc a Badalona?

Qui és l'alcalde de Badalona i com aspira a ser reelegit?

Quins són els principals aspirants a rellevar Guijarro?

Quins seran els grans debats en la campanya a Badalona?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Badalona

Quants habitants té? 223.506 persones.

Quants regidors hi ha en joc? 27 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? El PP va guanyar les eleccions amb 10 regidors. La coalició entre Guanyem i ERC va quedar segon amb 7 representants, un més dels que va obtenir el PSC. La representació al consistori municipal la va tancar En Comú Podem amb dos regidors i Junts amb un.

A contracor, i per evitar que Albiol fos alcalde per ser la llista més votada, Sabater va facilitar que Pastor es convertís en alcalde de la ciutat dirigint un govern municipal configurat pel PSC i els comuns. Després de l'afer Pastor, aquest acord no es va produir i Albiol va recuperar el càrrec. Però després dels Papers de Pandora, l'alternativa al líder del PP es va tornar a posar d'acord i es va configurar l'actual govern, encapçalat pel PSC, amb ERC, En Comú Podem i Junts.



tornarà a ser un dels punts calents a les eleccions municipals . La ciutat trenca des de fa més d'una dècada amb les dinàmiques de la resta del cinturó metropolità, amb campanyes polaritzades entrei les esquerres, que busquen que el candidat del PP no sumi majoria absoluta per poder aliar-se i governar. Aquests sónque estan en joc el pròxima la ciutat quan queda exactament un mes perquè arrenqui la campanya, amb totes les maquinàries greixades i les municions a punt per minar l'adversari. Rubén Guijarro, actual alcalde de la ciutat, aspira a guanyar per primer cop el càrrec en unes eleccions. El candidat del PSC va ser investit batlle quan l'oposició a Albiol es va posar d'acord per tombar-lo arran de la seva aparició als. Abans, el líder popular es va erigir alcalde gràcies a la dimissió del socialistaarran del seu incident en pandèmia i confinament. Guijarro, politòleg de formació, va presentar-se fa quatre anys com a tercer a la llista del PSC i des de fa dos anys lidera el consistori. Ara, defensarà la seva obra de govern en aquest període per intentar guanyar-se la confiança dels electors.El gran favorit a guanyar, com a mínim les eleccions, és Albiol. L'únic debat sembla ser si ho farà ambo si l'oposició aconsegueix sumar més. A l'altra banda de l'arc, Guijarro competirà amb els socis de govern:(ERC),(En Comú Podem) i(Junts). A més, també cal sumar-hi l'exalcaldessa finalment sense l'activista Marcel Vivet -, que torna a Badalona de la mà de Guanyem i com a diputada de la CUP al Parlament.Els grans debats respecte a les últimes campanyes persisteixen: la seguretat i la neteja de la ciutat seran dos punts importants dels debats entre els candidats. En paral·lel, altres ítems en unes eleccions que se celebren en plena festa major de la ciutat seran la reconstrucció del, la renovació delo la lluita entre el cotxe i el vianant a l'espai públic -especialment als carrers del centre-, amb l'horitzó que laa la ciutat comenci a multar el 2024.Badalona arranca aquesta campanya electoral amb el colpiment de l'onada d'a la ciutat. Elsinvestiguen diverses violacions, en alguns casos amb autors i víctimes sent menors, als lavabos del centre comercial Màgic . També hi ha hagut casos al Museu de Badalona per part d'un treballador . A més, Albiol afronta aquestes eleccions amb un judici pendent per una instal·lació irregular d'antenes i en el qual lali demana quasi tres anys de presó i deu d'inhabilitació. A nivell nacional, l'escenari dede ben segur que marcarà els punts de confrontació entre els candidats.Si Albiol assoleix 14 regidors o més, no hi haurà cap debat: tindrà majoria absoluta i les portes obertes per governar durant quatre anys sense haver de trobar suport per absolutament cap aspecte. Ara bé, si el PP no aconsegueix aquest resultat, s'obrirà el ventall de pactes. Albiol està sol:, teòrics socis en cas de necessitat, no tenen cap possibilitat d'aconseguir representació. Per l'altra banda, doncs, es tornaria a obrir la porta al pacte entre eltot dependent de qui quedi per sobre de la resta als comicis.

