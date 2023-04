​Quins usos té l'aigua regenerada? Quantes plantes hi ha a Catalunya? 10 preguntes amb resposta

1. Què vol dir reutilitzar aigua?

2. On es regenera l'aigua?

3. Es pot consumir aigua regenerada?

4. On es va començar a utilitzar l'aigua regenerada a Catalunya?

5. Quins usos d'aigua regenerada estan permesos?

6. Quanta aigua regenerada es produeix a Catalunya?

7. I en el futur? Augmentarà l'aigua regenerada?

8. Quantes plantes d'aigua regenerada hi ha en l'actualitat?

9. Quins nous projectes estan previstos?

10. I quina diferència hi ha amb la dessalinització?

Elsde Catalunya estan a poc més del 26% i té les duesa màxima potència des de finals d'estiu. L'altra gran font de recurs hídric, prioritària pel Govern, és la. El 2022 es va tancar amb un rècord de producció delaen va consumir 91,5, però l'ACA es fixa l'objectiu dels 120 per a finals d'aquesta dècada. Per fer-ho possible, es pretén augmentar el nombre d'instal·lacions de 24 a 40 i destinar-hi unaDe fet, l'aposta per la reutilització de l'aigua pretén ser, més enllà d'aquesta. Entre altres, perquè en un context de canvi climàtic permetper als usos de major qualitat –els domèstics–, mentre que es destina l'aigua regenerada a recarregar aqüífers, el reg agrícola, els usos industrials o la neteja de carrers, entre altres.Ara bé,l'aigua? Es pot consumir directament aigua regenerada? Quina regió del país és unen aquest àmbit? Quantes plantes hi ha actualment a Catalunya? A continuació,sobre la regeneració i reutilització d'aigües.Reutilitzar aigua significa(o tercer). En els municipis dels cursos baixos dels rius, l'aigua que surt de les depuradores s'acostuma a enviar directament al mar a centenars de metres de la costa mitjançant emissaris submarins. Per reaprofitar aquest recurs entra en joc la regeneració, consistent en un nou procés per millorar –més– la qualitat d'aquesta aigua.El procés es realitza a les(ERA), instal·lacions que funcionen com a complements de les depuradores. L'aigua residual rep un tractament físic (primari) i químic (secundari) a les EDAR, mentre que la regeneració consisteix en unque pot incloure la desinfecció, l'osmosi inversa o la ultrafiltració, entre altres.. L'aigua regenerada tot i ser d'alta qualitat no és potable, sinó prepotable. De fet, acostuma a servir per recarregar aqüífers o garantir els cabals ecològics dels rius, els denominats usos ambientals. Ara bé, sí que. És el cas del Llobregat on, en plena sequera, s'ha optat per fer remuntar part de l'aigua regenerada de l'ERA del Prat de Llobregat fins a Molins de Rei . En aquell punt es barreja amb l'aigua que baixa pel riu i es tracta de manera conjunta a la potabilitzadora.Laés un referent internacional en regeneració d'aigua, tal com ho havien estat també en depuració. A finals de la dècada dels 80 van ser pioners subministrant aigua regenerada per un reg de golf i una dècada més tard van començar a generalitzar-ho a diverses poblacions. Actualment,de Catalunya estan en aquest àmbit gestionat pel Consorci d'Aigües Costa Brava Girona Els usos de l'aigua regenerada estan delimitats per la legislació europea i estatal. Els més habituals (70%) són els: recàrrega d'aqüífers, barrera contra la intrusió salina del mar i cabals ecològics dels rius. En temps de sequera augmenta molt l'ús per ai també es poden utilitzar per a–per exemple regs de camps de golf–,–refrigeració de processos productius– o–neteja de carrers i reg de zones verdes.En l'només hi ha un ús permès: lai, de moment, no es pot usar ni per dutxar-se ni per cuinar. En aquest sentit, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsa un projecte on l'aigua regenerada s'emprarà –entre altres usos– en els vàters dels 12.000 habitatges del futur barri de la Marina del Prat Vermell La producció d'aigua regenerada s'ha mantingut els darrers anys al voltant dels 30-40 hm3. Com a referència, la dessalinitzadora del Prat al 100% pot produir 60 hm3, a l'embassament de Sau n'hi caben 160 i a Catalunya se'n depuren en total 600. El, en situació primer de prealerta i després d'alerta per sequera, la regeneració, dels quals el. Els agrícoles, industrials i recreatius van representar vora un 9% cadascun mentre l'urbà es va multiplicar fins a arribar al 5%.Actualment,a Catalunya. Els plans de l'Agència Catalana de l'Aigua impliquen duplicar aquest percentatge iabans d'acabar la dècada. En aquest sentit, es manté l'd'aigua regenerada per al 2030. Cal tenir en compte que, en general, té poc sentit regenerar aigua als cursos mitjans i alts dels rius, ja que la depurada no només permet garantir cabals ecològics sinó la seva reutilització en poblacions situades aigües avall.A Catalunya hi ha una quarantena d'estacions d'aigua regenerada , de les quals. La més important és la delque representa el 54% del potencial del conjunt d'instal·lacions. A la mateixa comarca també destaquen les de Sant Feliu de Llobregat i la de Gavà/Viladecans. Entre les 14 de la, les que tenen més capacitat de producció són les ERA de Torroella de Montgrí, Blanes i Platja d'Aro. Per altra banda, també destaquen les dues instal·lacions de, una de les quals per a ús industrial.Arribar als 120 hm3 abans d'acabar la dècada suposa. En aquest sentit, destaquen noves plantes com les projectades a. Però la planificació també inclou–com la del Prat de Llobregat– i, sobretot, augmentar els usos potencials i les xarxes de distribució d'aigua regenerada.En l'àmbit metropolità, per exemple, destaquen els projectes per portar aigua regenerada de l' ERA del Riu Sec de Sabadell a Sant Cugat, la UAB i Cerdanyola del Vallès o per a usos industrials i domèstics a la Zona Franca de Barcelona . L'altre gran projecte –que ha de permetre arribar als 130 hm3 d'aigua regenerada només a l'àrea metropolitana- és una gran planta al Besòs, que els plans de l'ACA deixen per a la dècada vinent.Catalunya té actualment unaanuals d'aigua, xifra que es duplicarà en l'horitzó 2025-2026 . En aquest cas, es tracta de convertir aigua del mar en recurs ja potable, això sí, amb una: entre 3-4 kWh/m3. L'avantatge de la regeneració, tot i tractar-se d'aigua prepotable, és que el. També permet obtenir un recurs de manera més descentralitzada, més adaptable a les necessitats de cada territori i, sobretot, que permeti alliberar l'aigua potable per als usos de major qualitat.

