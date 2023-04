Ferrovial consuma la fuga: la junta d'accionistes avala el trasllat als Països Baixos

Els accionistes dehan avalat aquest dijous el trasllat de la seu de la constructora als Països Baixos. El president de la firma,, ha defensat que el canvi no es fa per pagar menys impostos, sinó per l'aspiració de cotitzar aviat al mercat borsari dels. Tanmateix, ha indicat que la legislació europea avala el pas pres per l'empresa i ha argumentat que la major part de l'activitat de l'empresa ja es desenvolupa fora de les fronteres de l'Estat., ha reiterat durant la seva intervenció davant la junta d'accionistes, celebrada a Madrid enmig d'una notable expectació mediàtica.Ferrovial, que afirma que més del, ha portat davant dels seus accionistes una reorganització societària que fa setmanes que genera un estira-i-arronsa entre el govern espanyol i l'empresa. Del Pino ha reivindicat la "sobirania" de la junta d'accionistes i s'ha mostrat confiat que s'imposarà la seguretat jurídica espanyola i europea, que avala el canvi de seu. L'objectiu del canvi, segons l'empresa, és reforçar el seu "perfil internacional" i alinear l'estructura de la societat amb la seva estratègia de creixement.Aquesta proposta, feta pública el passat 28 de febrer, implica fer una "fusió transfronterera intracomunitària" entre la societat matriu del grup, l'espanyola Ferrovial SA, que seria absorbida per la seva filial neerlandesa(o FISE). FISE, amb domicili social als Països Baixos, passaria a convertir-se en la societat matriu del conglomerat sota la forma social de Societat Europea."En el marc d'aquesta operació també està prevista la negociació de les seves accions simultàniament a Espanya i els Països Baixos i, posteriorment, sol·licitar-ne la cotització als Estats Units", indiquen des de Ferrovial. Segons Del Pino, aquest pas no és incompatible amb la voluntat de la firma de continuar present a l'Estat., ha insistit aquest dijous davant mig miler d'accionistes en un escenari presidit per dues banderes d'Espanya i dues de la Unió Europea.Del Pino ha apostat per mantenir l'ocupació i l'aportació fiscal de Ferrovial a la hisenda espanyola. Així, ha indicat que el moviment de seu no modifica substancialment els impostos que paga l'empresa a Espanya. També ha defensat la "transparència" exercida, a parer seu, per la constructora des de l'anunci de la seva voluntat de moure la seu.Al torn obert d'intervencions, diversos accionistes al detall han fet costat al pas de la companyia i han criticat al govern depels seus atacs i pressions a l'empresa els darrers temps per evitar el canvi de seu. Pel que fa a les respostes, Del Pino ha mostrat la seva confiança en què es respecti la "sobirania" del que decideixi aquest dijous la Junta d'Accionistes a partir de la "seguretat jurídica" espanyola i europea.

