«Eufòria» torna aquest divendres amb una gala «del revés»

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Rise like a Phoenix, de Conchita Wurst

Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano. Cantarà Som ocells, de Nil Moliner

Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà No controles, de Olé olé

Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà SNAP, de Rosa Linn

Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà Per la bona gent, de Manel

Carlos , de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer. Cantarà I'm still standing, d'Elton John

Clàudia , de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Cantarà Fil de llum , d'Andreu Rifé

Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Hung Up, de Madonna

, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Hung Up, de Madonna Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Cantarà Umbrella, de The Baseballs

Després de la pausa reglamentària per Setmana Santa, aquest divendres torna. El talent show d'èxit de TV3 aterra de nou a les televisions catalanes amb una gala especial, unaEl: mentre els espectadors que estiguin al plató tindran un paper més rellevant que mai a l'hora de decidir qui continua la seva trajectòria musical al programa., tot i que faran les seves valoracions de les actuacions, no podran enviar ningú a la zona de perill.Així, quan ja hagin cantat tots els concursants, s'obriran les votacions i elspel públic esdirectament mentre que elsrestants entraran a la. El més votat, a més, seurà a la cadira delEl, per la seva part, serà l'heroi de la nit. Clara Luna i Jordi Cubino no afegiran cap nom a la zona de perill, sinó que salvaran el concursant que hagi. Elstambé podran salvar un altre concursant, com ja passa habitualment, i destaparan la sorpresa de la nit.En el tram final de la "gala al revés",c i decidirà quin dels dos concursants que encara continuaran a la zona de perill se salva i quin abandona el programa definitivament.

