L'altra cara dels creuers: impostos que s'eviten i jornades laborals eternes

D'explotació laboral a impostos evitats

Stop creuers a Barcelona. tres companyies concentren "el 81% dels passatgers" del sector. Tanmateix, cap d'elles paga l'Impost de Societats a l'estat espanyol, malgrat el gran impacte que tenen els ports espanyols en alguns dels seus recorreguts. "Estan pagant pels beneficis que generen aquí? La resposta és no", ha conclòs la també tècnica del de l'Observatori DESC.



Això es deu en gran part a l'existència de les anomenades "banderes de conveniència", que permeten que les companyies regulin l'activitat dels seus vaixells segons la normativa de l'estat on inscriguin l'embarcació. "Això els permet reduir els estàndards laborals, mediambientals o fiscals", exposa Jacob Armstrong. Això fa que empreses com MSC Cruceros tinguin les seves naus "inscrites a Panamà i Malta", ha mencionat Ribera.



El "fals debat": creuers de pas o origen

limitació de creuers a Barcelona o l'impuls a una ecotaxa catalana que permetria recuperar econòmicament part d'allò que contaminen els creuers- els ponents de la trobada crítica amb la indústria dels creuers han exhibit algunes "contradiccions" que detecten en els discursos dels responsables públics.



En aquest sentit, el portaveu de l'Associació de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), Daniel Pardo, ha lamentat la irrupció d'un "fals debat" entre els creuers de port base i de pas. Així s'ha referit a les últimes posicions de Turisme de la Generalitat, des d'on s'ha reivindicat la necessitat de treballar per augmentar els creuers que tenen Barcelona com origen i destí per sobre dels que només utilitzen el port barceloní com a punt de pas i deixen els passatgers unes poques hores a la ciutat. També s'han trobat posicions ambigües en aquest mateix tema, en les reunions que han tingut com a associació amb diversos partits polítics. "El que no volen dir és que els creueristes dels vaixells que tenen Barcelona com a port base també fan ús de l'aeroport", un recurs habitual d'aquests visitants que "sovint" provenen d'orígens que requereixen volts intercontinentals, ha afegit Pardo. Cal sumar, doncs, "la petjada ecològica del creuer i la de l'avió", ha insistit.



Així, la crítica oberta al sector dels creuers s'ha fet forta amb una barreja d'arguments que, de moment, l'administració relativitza. Aquestes friccions entre una part de la societat amb els creuers, les posicions dividides dels partits polítics i els interessos de les grans empreses del sector no sembla que hagi d'anar a menys, després de la pandèmia. La Generalitat i l'Ajuntament encara se les tenen, amb aquesta matèria. I les eleccions municipals preveuen accelerar la intensitat del debat.

