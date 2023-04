Gairebé un 50% dels adolescents passa més de 5 hores connectats als mòbils els caps de setmana. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que l's'està convertint en un problema de. El David Batalla cursava cinquè de primària quan va començar a jugar a través de les pantalles, ni ell ni la seva família eren conscients del que els esperava.Als 15 anys, en David va començar a sentir-se, l'únic espai on se sentia estimat era a les xarxes. "Estava tota l'estona pendent que em contestessin els missatges, competia amb els companys per veure qui tenia més seguidors. En aquell moment això em donava l'que no tenia, fins que em vaig convertir en un addicte", afirma el jove."Hi ha una alteració en la presa de decisions. Fa que les persones", explica el Josep Matalí, cap de psicologia a l'Hospital Sant Joan de Déu. En David ho va viure així: es quedava fins altes hores de la matinada amb el mòbil i utilitzava lesper relacionar-se i per viure a través d'elles.El pare d'en David, en Cisco Batalla, relata l'addicció del seu fill com un "món paral·lel on la família no hi és". Durant mesos la relació entre fill i pares va ser complicada: "El fet que jo retirés una pantalla generavaa casa. No era el meu fill, no el coneixia. Era violència, crueltat, cops i malestar". Arribats a aquest punt, els pares d'en David van decidir portar-lo a"Vamdes del principi. Vam tornar a aprendre com utilitzar el mòbil", explica l'Ángela Trabal, psicòloga especialitzada en addiccions. En David va deixar el mòbil d'un dia per un altre i a mesura que deconstruïa, aprenia i es responsabilitzava de la seva addicció, anava guanyant de nou independència amb el mòbil."Els ponts que semblaven trencats han tornat a construir-se. Hem tornat a fer vincles amb la família", afirma en Cisco, mentre el jove segueix el seu procés de recuperació de l'addicció a les pantalles i el reivindica amb orgull: "".

