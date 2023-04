​Inversió per quadriplicar la capacitat de la potabilitzadora del Besòs

Aprofitament del cabal del Rec Comtal

El Govern preveu destinar 25 milions d'euros extra a l'ampliació de l'per poder. Així ho ha anunciat el presidentdurant una visita a les obres, on ha remarcat que aquest tipus d'actuacions són “el camí i la solució” a la sequera. Actualment aquesta planta potabilitzai amb una primera ampliació que es preveu que acabi a finals de juny s'arribarà als 400 l/s. La segona actuació, anunciada avui, permetrà produir fins aAragonès ha aprofitat la visita per reclamar al govern espanyol que totes les actuacions fetes per garantir l'autosuficiència hídrica. En aquest sentit, ha remarcat que a la normativa d'estabilitat pressupostària ja està contemplada la possibilitat que en situació de catàstrofe natural aquestes inversions puguin quedar fora del dèficit. Així, ha demanat que això no sigui un fre a l'hora de fer “una bona política” pel que fa a abastiment i sanejament d'aigua.Aragonès ha defensat que cal actuacions a curt i mig termini per fer front a la sequera i així demorar l'entrada en vigor de restriccions més severes. El president ha emmarcat les obres a l'ETAP del Besòs en el “treball estratègic” per fer front a lai incrementar l'autosuficiència hídrica de la regió de Barcelona.En la primera actuació d'ampliació, que acabarà al juny, es preveu aprofitar el cabal del. En el cas de la segona, que finalitzarà abans d'acabar l'any, es vol construir també una canonada per captar l'aigua directament a l'inici d'aquest canal històric, a l'aiguabarreig dels rius Ripoll i Besòs. Segons, al Rec Comtal ara mateix hi circulen entre 500 i 600 l/s d'aigua i es preveu utilitzar-la tota.A més, també s'està estudiant com fer una, que es preveu dur a terme en aquesta segona fase d'ampliació. Al finalitzar aquestes obres l'ETAP podrà potabilitzar fins aD'altra banda, fonts de l'ACA apunten que la, abans del 2030, i apunten que aquests són els tempos que es van fixar a l'acord de pressupostos tancat amb el PSC. Mentre que l'aigua potabilitzada és apta per al consum de de la població, l'aigua regenerada pot tornar a abocar-se al riu –i ser potabilitzada en un futur- o bé utilitzar-se per a usos agrícoles o industrials, entre altres.En canvi, està previst per aquest mateix licitar dues obres per duplicar la capacitat de dessalinització , de 80 a 160 hm3. Concretament, es tracta de la segona ampliació de la planta de Blanes i la construcció de la nova instal·lació de la conca del Foix.

