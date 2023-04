Jair Domínguez denuncia amenaces de mort pel gag de l'«Està Passant»

El gag de l'Està Passant sobre la Verge del Rocío segueix portant cua. L'humorista, presentador i guionista del programa de TV3, Jaïr Domínguez, ha explicat a El Matí de Catalunya Ràdio les conseqüències que està patint al voltant de l'sketch sobre la Verge del Rocío, dies després de la seva emissió. "Tinc la bústia de Twitter i Instagram plenes d'amenaces de mort", ha explicat a la periodista Laura Rosel aquest dimecres al matí.



"No ho denunciaré perquè ara em fa mandra. Li dono la importància que té", ha afirmat. Domínguez ha assegurat que no és la primera polèmica d'aquestes característiques en las que s'ha vist implicat i, a més, ha deixat caure que "sol passar" en períodes electorals com el que estem a punt de viure per les municipals.

Les disculpes de Toni Soler

Toni Soler es va pronunciaraquest dimarts en directe sobre la polèmica generada pel gag de la Verge del Rocío en la darrera entrega de l'Està passant. "Exigeixo disculpes al president d'Andalusia per acusar-nos de menysprear als andalusos", ha començat, per passar a recordar-se dels partits "d'aquí i d'allà" que, segons ell, han aprofitat per fer electoralisme. També ha mencionat la premsa espanyola, a qui acusa d'haver volgut intimidar el seu equip. "Això és cosa meva!", ha fet broma. I als bisbes catalans, a qui ha recomanat que es preocupin més de la pederàstia i no tant de l'humor de TV3.

Ha arribat l’hora de les disculpes per l’entrevista improvisada amb la marededeu del Rocío@soler_toni#EstàPassantTV3https://t.co/1htG50zWIl pic.twitter.com/nOzS8Q2dC7 — Està passant (@estapassanttv3) April 11, 2023

La polèmica paròdia de la Verge del Rocío

Hores abans,també ha trencat el silenci. "", ha defensat la televisió pública catalana, que s'ha posicionat així davant les queixes del president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno , lai diverses entitats més, així com una denúncia de la", ha explicat TV3 en un comunicat, tot assegurant que no vol entrar en declaracions i contradeclaracions. La denúncia del col·lectiu d'advocats acusa els responsables del programa de fer una "representació escarnidora dels sentiments religiosos, cristianòfoba i andalusòfoba".La paròdia es va emetre el 4 d'abril i consistia en una entrevista a l'actriudisfressada de Verge del Rocío, amb un nino que simbolitzava el nen Jesús i amb diverses mofes sobre la vida sexual, la religiositat i l'accent andalús. Toni Soler i l'Està Passant ja van avisar que no demanaran disculpes . "", va reblar Soler en resposta a les peticions de Moreno.Lava denunciar el gag i la Junta d'Andalusia també ha anunciat que presentarà una queixa formal a la. Al seu torn, la Conferència Episcopal Tarraconense també s’ha pronunciat i ha manifestat el seu “rebuig” davant la paròdia, que considera que “” i, particularment, la de tots els creients que, sota aquesta advocació de la Verge Maria, "guarden la seva fe i les seves tradicions religioses”. Aquest mateix dimarts, el president de la Generalitat,, ha mostrat "" per totes les religions i per les persones que hi creuen, però ha declinat entrar a valorar les represàlies que es demanen contra la televisió pública.

