La cultura catalana està de dol aquest dimarts per la mort del fundador de la històrica sala Zeleste de Barcelona, Víctor Jou, als 83 anys, segons ha informat Enderrock. Qui va ser una important figura de la contracultura musical a Catalunya durant els anys setanta ha perdut la lluita contra una llarga malaltia que el tenia ingressat a casa.La icònica sala barcelonina, actualment Razzmatazz, va ser l'epicentre de l'Ona Laietana, que va marcar una època a la capital catalana. A més, Jou va dirigir el Mercat de Música Viva de Vic fins al 1992. L'any 2000, també va abandonar la direcció del music lounge de la sala Zeleste.Programador de professió, Jou va estudiar a La Salle i treballava al Col·legi d'Arquitectes. Si bé, va ser la seva passió per la música, especialment pel jazz, que el va portar a experimentar al Regne Unit, on va descobrir una forma d'oci nocturn inèdita fins aleshores a Catalunya. Va ser aleshores quan es va convertir en un pioner dels locals de música alternativa.

