Els bisbes catalans, en contra del gag de TV3: «Fereix la sensibilitat de moltes persones»

L'Està Passant no es disculparà

La polèmica provocada per un gag del programasegueix portant cua.ha decidit pronunciar-se aquest dimarts sobre l'escena viscuda a TV3 al voltant de la Verge del Rocío.que considera que "fereix la sensibilitat de moltes persones" i, "particularment", la de tots els creients que, sota aquesta "advocació de la Verge Maria, guarden la seva fe i les seves tradicions religioses".En un comunicat que arriba uns quants dies després,que "la televisió pública ha de respectar tota creença" i mantenir "la neutralitat religiosa" que li pertoca. En aquest sentit, la conferència assegura que cal "respectar els sentiments dels creients sense ferir-los amb aquest tipus de gags que sobrepassen el sentit de l'humor".i l'no demanaran disculpes per la polèmica paròdia de la Mare de Déu del Rocío amb l'actriu. Fins i tot el president d'Andalusia,, ha exigit que el programa demani perdó per l'entrevista humorística. Si bé, Soler no ha dubtat a reiterar el seu posicionament en una piulada: "", ha reblat.De fet, lapresentarà una queixa formal a lapel gag. També la dirigent d'Adelante Andalucía, la progressista, ha titllat d'"andalusòfob" Soler i el programa de TV3. Als retrets s'hi han sumat alguns membres dels comuns i de Ciutadans. A les xarxes s'han multiplicat les crítiques per un gag que podeu veure a continuació:El president de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC),, ha enviat una carta al president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC),, per queixar-se del 'gag', reclamar la "restitució de l'honor" de la Verge del Rocío i unes "disculpes públiques" en el programa dirigit per Toni Soler.La polèmica, doncs, està servida. Si fa uns dies a les xarxes hi havia piulades contra l'per un gag sobre el retorn de, i fa uns mesos el problema va ser un gag de Zona Franca, la cadena ha topat ara amb l'Església. Alguns usuaris, repiulats per Soler, han recordat que TV3 també fa humor sobre tradicions catalanes, i no només posa al punt de mira les tradicions espanyoles.Així, hi ha gags sobre la, sobre elements nacionals catalans o sobre el català que es parla a les comarques de Ponent. En podeu veure un exemple a continuació:

