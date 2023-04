Colau passa a l'atac: veu Collboni com a «número 2» de Trias

Més Portugal i menys Joan Clos

figurava a la primera llista de suports d'Ernest Maragall, un acte que va convertir-se en una ensopegada seriosa per al candidat d'ERC , perquè l'escriptor -com d'altres noms propis- van negar que fessin costat al cap de cartell republicà. Aquest dimarts Amat ha presentat Ada Colau en un esmorzar del Fòrum Europa que marcava l'inici de la cursa electoral a Barcelona. "Colau no serà un parèntesi a l’alcaldia de Barcelona", ha afirmat el teloner de l'alcaldessa, abans que la líder dels comuns encetés la recta final cap a les eleccions municipals. Ho ha fet contra Jaume Collboni , després de focalitzar anteriors invectives en Xavier Trias . Al candidat socialista li ha retret la "" de marxar del govern municipal per estratègia electoral i ha lamentat que s'hagi desmarcat de les polítiques del darrer mandat, cap de tan icònica com la de les superilles. "".Queda un mes exacte per a l'inici de lai Colau ha començat a desplegar l'arsenal electoral. No ha citat en cap moment Ernest Maragall -a qui veu relegat en la cursa per l'alcaldia- i, en canvi, sí que s'ha referit repetidament a Collboni i Trias. Al cap de llista delli ha retret que no presenti un "" i que se sumi "a les posicions d’aturar-ho tot del senyor Trias". I al líder de Junts l'ha ubicat, implícitament, en el. Tot plegat, mentre insistia en ser garantia d'un govern d'esquerres a partir de la suma amb ERC i el PSC del mateix Collboni.Colau ha posat èmfasi en els resultats de la seva gestió, a partir de l'aposta per unque combat la presència del cotxes, reverteix la contaminació, limita els, actua sobre les desigualtats i genera activitat econòmica diversificada. "", ha afirmat l'alcaldessa, amb pocs moments d'autocrítica. "Ningú qüestiona que tenim un model de ciutat clar i que tenim capacitat d’executar-lo", ha reblat la líder dels comuns, orgullosa d'haver canviat la "inèrcia" de governs municipals anteriors. "", ha recalcat per rebatre les crítiques acumulades, per exemple, en el desplegament de les, projecte que sintetitza la transformació en la mobilitat i l'urbanisme.La cap de llista dels comuns ha estat especialment contundent en la defensa de la regulació del turisme que ha practicat en els dos darrers mandats. Després de referir-se a les carpetes "descontrolades" a les qualsva voler "" el 2015, l'alcaldessa ha demanat fer un pas més en els. "", ha argumentat per posar exemples concrets de fre al, amb dard afegit al nou president del, el republicà. "", ha reblat. La polèmica sobre l'allau de visitants als túnels dels Carmel ja ha generat protestes dels veïns del Turó de la Rovira . "Som una ciutat oberta, però som una ciutat densa i tot té un límit. I si no es respecten els límits, arriba el caos", ha insistit Colau.Davant d'una audiència amb noms propis dels comuns -des defins a-, l'alcaldessa també ha fet referència a qüestions d'abast estatal. La més significativa, la, que no acaba de desencallar-se. Colau ha demanat aque quan "vingui" a Barcelona per donar suport a Collboni ho faci amb la. "És factible i la llei està escrita, però elsempre té pressions [en la carpeta de l’habitatge]", ha raonat. La líder dels comuns ha instat el president espanyol a mirar més la regulació que han fet els seus homòlegs socialistes ai menys les receptes d’exalcaldes del PSC comAmb cintura per analitzar polèmiques pròpies i alienes, l'alcaldessa ha evitat fer sang en la disputa entreper la confluència a la plataforma-"a Catalunya hem fet els deures", ha dit, sobre la suma d'En Comú Podem amb el projecte de la vicepresidenta espanyola- i ha torejat l'afer del gag de l'Està passant de TV3 sobre la Virgen del Rocío , amb queixa inclosa del president andalús,. "Estic a favor de la llibertat d’expressió, tant per fer humor com per criticar el gag", ha dit. "Entenc perfectament que [Moreno] s’hagi sentit ofès", ha afegit. Colau està en forma i passa a l'atac. D'aquí a un mes just comença la campanya més renyida a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor