Arrimadas no tornarà a Catalunya i marxa a viure a Jerez de la Frontera

ha anunciat que trasllada el seu domicili a. La política ho ha explicat en una publicació a les xarxes socials en què justifica la decisió per "poder tenir la família a prop". "Hem pres la decisió pensant en el que és millor des del punt de vista personal per tota la família", ha dit Arrimadas, que té dos fills petits i subratlla la dificultat de conciliar quan ni ani aha tingut a prop els seus familiars més propers.Arrimadas ja no presideixdes que a principis d'aquest any es va votar una nova direcció. Malgrat tot, però, la llista que va vèncer és la que ella defensava, encapçalada per Adrián Vázquez i Patrícia Guasp , i que va derrotar la d'. Arrimadas continua sent la portaveu de la formació taronja al Congrés dels Diputats almenys fins que se celebrin les noves eleccions a finals d'aquest 2023.La política andalusa, que viurà a la seva ciutat de naixement, no es quedarà així ni a la capital de l'Estat, ni tornarà a. Allà va ser on la seva carrera política va arribar al punt més àlgid, quan va vèncer lesel desembre del 2017. Malgrat això, va haver de conformar-se en ser cap de l'oposició. Més endavant, va fer el salt a Madrid sense massa èxit i ara viu des de la cambra espanyola els que probablement seran els últims mesos de Ciutadans.

