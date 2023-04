Catalunya no pot quedar‑se al marge de la Mediterrània emergent

Laha sigut una font de riquesa per a. Tant pel comerç que els catalans hem desenvolupat en aquesta regió, com per la porta que ha suposat per connectar-nos amb el món. Avui ens trobem amb una progressiva fragmentació dels, on les empreses a l'hora d’organitzar les seves cadenes de valor, ja no només han de tenir en compte marcs reguladors o costos de la, sinó també un seguit decada vegada més diversos. Com a la resta del món, la relació entre mercats i seguretat és cada vegada més estreta a la Mediterrània.I de conflictes propis a la nostra mar no li'n falten. A més de les guerres inconcluses de, o conflictes estancats com l'araboisraelià, hem vist creixents tensions entrea l’extrem est, i el, a l’extrem occidental, amb l’ombra del conflicte entrei la, i elsprojectant-se sobre ells. Això alhora ve acompanyat per realitats més esperançadores. Un cop acabada la fase d’agitació inaugurada amb les, veiem una certa estabilització interna als països de la Mediterrània sud, que s’uneixen a la dinàmica de creixement demogràfic i econòmic del conjunt del continent africà.Per fer front als riscos geopolítics, els governs occidentals han optat per potenciar la seva, alhora que les empreses han empès un procés escurçament de les distàncies de les seveser reduir la seva dependència de països com la Xina. Dues de les estratègies més comunes per a fer front als riscos geopolítics, són una combinació de–retorn de la producció als països “d’origen” de les empreses– especialment en els sectors tecnològics i industrials més estratègics i de major valor afegit, i–trasllat de la producció a països geogràficament més propers– emprat normalment per productes i components de menor valor afegit o que precisen una mà d’obra més barata per esdevenir competitius.És il·lusori pensar que totes les indústries que han marxat de Catalunya iara hi tornin. En el cas de les economies avançades europees, degut al seu nivell dei alts costos de producció, probablement veurem més usos del nearshoring que no pas un procés massiu de retorn de les indústries deslocalitzades. Ara bé, l’actual context és propici pel foment d’aquelles indústries catalanes situades en segments de desenvolupament tecnològic més elevat o produccions d’un major valor afegit. A més les empreses catalanes que actualment es troben produint fora del nostre país, poden aprofitar-se de les dinàmiques de nearshoring per a protegir-se dels riscos geopolítics.La Mediterrània es presenta com una regió privilegiada per treure avantatge d’aquesta situació. Actualment, ja trobem països com Turquia, el Marroc o la regió delsque s’han beneficiat de la dinàmica de nearshoring, en el sector tèxtil. I alhora veiem como laestan ideant maneres de potenciar les xarxes de connectivitat intermediterrànies per afavorir els intercanvis comercials en el sud i el nord de la Mediterrània.Catalunya clarament no pot quedar-se al marge d’aquesta Mediterrània emergent, ni limitar-se a esperar alimentar-se per les engrunes que d’altres li deixen caure. Cal, voluntat d'i iniciativa per part del teixit empresarial català, per treure profit de la posició estratègica que ocupa Catalunya a la Mediterrània Occidental, com a cruïlla entre l’Àfrica, Europa i lesglobals. Per a fer això cal, per tant, una estratègia que potencien les capacitats geologístiques catalanes en relació amb el seu teixit industrial. L’expansió del sector logístic no compensa la pèrdua de múscul industrial i tecnològic. Especialment tenint en compte la major vulnerabilitat i dependència que aquest sector presenta davant dels riscos globals.Catalunya ha d’agafar amb entusiasme les oportunitats que ens porta un món en recomposició, perquè els vents dea la Mediterrània donin empenta a la nostra economia. Cal sumar els esforços des de la societat civil i els sectors empresarials, per idear una estratègia de, en un marc de connectivitat mediterrània. D'aquesta manera, serà possible aprofitar el potencial de la regió per als interessos catalans i contribuir a la creació d'un ecosistema d’indústria, infraestructures dei comerç que asseguri la puixança del nostre teixit empresarial i el benestar de la nostra ciutadania.

