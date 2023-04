Polèmica per un gag de TV3: el president d'Andalusia exigeix una disculpa

D'una banda o de l'altra, els retrets a TV3 són habituals. Ara, la polèmica ha esclatat per un gag del programa, que dirigeix, en què fan broma de les processons de Setmana Santa d'Andalusia amb l'actriurepresentant lao en una mena d'entrevista en clau d'humor. No ha agradat.Fins i tot el president d'Andalusia, el popular, ha exigit una disculpa a la cadena pública catalana. "És una falta de respecte a Andalusia i milers d'andalusos i les seves tradicions. Espero que per demanar perdó sàpiguen fer-ho millor", ha afirmat a través de Twitter.També la dirigent d'Adelante Andalucía, la progressista, ha titllat d'"andalusòfob" Soler i el programa de TV3. Als retrets s'hi han sumat alguns membres dels comuns i de Ciutadans. A les xarxes s'han multiplicat les crítiques per un gag que podeu veure a continuació:El president de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC),, ha enviat una carta al president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC),, per queixar-se del 'gag', reclamar la "restitució de l'honor" de la Verge del Rocío i unes "disculpes públiques" en el programa dirigit per Toni Soler."La paròdia va atemptar contra el sentiment de centenars de milers de catòlics que tenen devoció per la Verge del Rocío", ha afirmat la FECAC, que considera el 'gag' de "molt mal gust" i que mereix "la més enèrgica repulsa". "Desconeixem si serien també tan irrespectuosos amb altres religions i farien seccions tan humiliants amb altres advocacions", s'assenyala en la carta de la FECAC dirigida al CAC. De fet, la Federació d'Entitats Culturals Andaluses –que organitza anualment la Fira d'Abril de Catalunya i la Romeria del Rocío- lamenta que la televisió pública catalana "amb la qual molts de nosaltres hem crescut i que hauria de ser un exemple de vertebració, no sigui respectuosa amb les creences religioses de centenars de milers de persones"."Fa molt de temps que ja no és la nostra. Ara, molt menys. Així no s'uneix un país", conclou la FECAC, fundada el 1982 i que acull un total de 106 entitats, bàsicament cases d'Andalusia, centres i associacions culturals, germandats del Rocío i penyes flamenques.La polèmica, doncs, està servida. Si fa uns dies a les xarxes hi havia piulades contra l'per un gag sobre el retorn de, i fa uns mesos el problema va ser un gag de Zona Franca, la cadena ha topat ara amb l'Església. Alguns usuaris, repiulats per Soler, han recordat que TV3 també fa humor sobre tradicions catalanes, i no només posa al punt de mira les tradicions espanyoles.Així, hi ha gags sobre la, sobre elements nacionals catalans o sobre el català que es parla a les comarques de Ponent. En podeu veure un exemple a continuació:

