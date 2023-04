Barcelona es tenyeix de turistes: «No s'hi cap i encara no han arribat els creuers»

La Casa Batlló: augment de plantilla i torns més estrictes

Turistes a la Casa Batlló aquest dimecres Foto: Adrià Costa Rifà

El 'sold out' al Park Güell ja és habitual

Una de les entrades del Park Güell. Foto: Adrià Costa Rifà

Creuar més cartells de sold out que semàfors, parar a fer un mos a mig matí i haver de fer cua fora del local o la impossibilitat de trobar taula per fer un vermut si no és amb el compromís de dinar-hi. Són retalls d’un matí a ladels turistes, que els veïns de la capital catalana associen a dates properes a Sant Joan, però que enguany tornen a sentir des de. La sensació troba rèplica en les dades: elentre aquest Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. Les xifres són similars als anys previs a la Covid-19. A Catalunya, sense l'allau de la capital, passa el mateix des del mar fins a la muntanya: tant la Costa Brava com el Pirineu preveuen fregar el 90% d’ocupació mentre sectors com l’oci nocturn auguren xifres rècord.Lesa Barcelona són una realitat constatable aquesta Setmana Santa, abans que arribin periòdicament els primers grans creuers, previstos per a finals d'abril i inicis de maig . Ja fa setmanes que es detallen episodis de massificació que incomoden els veïns, com la conversió de les bateries antiaèries del-conegudes com els- en un parc temàtic de música i oci. A, us oferim com és un matí de passejada per la Barcelona massificada, de laal, passant pelo el mercat de laSón les 10 del matí i davant la Casa Batlló els turistes fan cua amb diligència, com si es preparessin per les processons d’aquests dies de Setmana Santa. Posen colzes. ". És diferent que l’abril de l’any passat", considera l’Oriol, de 24 anys, encarregat de controlar l’aforament a l’edifici, que veu els visitants més nerviosos per entrar. Per fer front a l'increment de turistes,de l’habitual en aquesta època de l’any. La Casa Batlló té un aforament de visitants màxim i l’entrada s’ha de fer servir per torns de 15 minuts.fins ara, si no entraves en el torn previst et col·locaven en el següent amb espai disponible. Des d’aquesta primavera, cal comprar un altra entrada disponible, de moment pel mateix dia.

La Boqueria: "A vegades em fan apartar per fer-se fotos a la meva parada”

Visitants en una parada de la Boqueria Foto: Adrià Costa Rifà

"Fer-se pas al metro, trobar la sortida correcte, seguir una gimcana de senyals, pujar el Turó del Carmel i, un cop a dalt, trobar-se el rètol de sold out. Tant de bo ens n'haguessin informat a baix", es queixen mare i fill italians, la Sara i en Giovanni Caruso. No són els únics:. La majoria han pujat fins a dalt sense tenir entrada reservada, com recomanen al web de l’atracció turística. Des del 2012, per accedir al parc cal pagar. L’va restringir l’accés a la zona monumental però amb l’aixecament de les restriccions Covid van afegir-hi els accessos que donen ai a la Casa Gaudí. Això provoca que en temporada turística el rètol de sold out es pengi de tant en tant. "Mai havíem exhaurit les entrades al mes de març", assegura l’Eduardo, porter del recinte. El Park Güell també ha hagut d’ampliar la plantilla.

Els repartidors, una part més del 'decorat' del Portal de l'Àngel

Pintada contra el turisme al centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa Rifà

La Sagrada Família, sense entrades disponibles

Turistes es fan fotos amb la silueta de la Sagrada Família de fons. Foto: Adrià Costa Rifà

Com de costum, al mercat de lano s’hi cap. L’Ajuntament té restriccions pels grups turístics des del 2015 però la majoria de parades – guarnides amb rètols tradicionals– segueixen venent tuppers de fruita tallada i sucs pels turistes. A diferència d’altres espais,. Ni l’adéu del Bar Pinotxo ni el canvi de paviment de principis de gener que fins fa poc ha tingut tancades algunes parades han fet baixar el ritme. Una de les parades ha estat la Soley. La regenta en Jaume Soley, cinquena generació de la família. El tipus de propietat contrasta amb la clientela: només un 30% dels clients són locals. A Soley li agradaria atendre més gent de Barcelona, però creu que el turisme té més força. No hi té manies: “A vegades em fan apartar per fer-se fotos a la meva parada”, confessa el botiguer.A l’embut delpugen maletes i baixen carretons, com és habitual. Els turistes intenten fer-se pas entre les furgonetes i camions de repartiment que aprofiten per entregar les darreres comandes abans dels dies festius. Durant l’estiu,. Durant l’hivern, és un punt clau per fer arribar les comandes als carrers estrets del barri Gòtic, però necessiten l’espai per aparcar. "És el primer any que tinc problemes per circular abans que arribin els creuers", assegura en Javi -nom fictici perquè ho demana-, repartidor de l'empresa Seur. Es queixa que, abans del mes de maig –quan desembarquen els primers creuers–, ja té dificultats per fer passar el seu vehicle entre les aglomeracions provocades pel formigueig de turistes.La Sagrada Família ja fa dies que té les. Tot i així, algun despistat segueix escanejant els codis QR de l’entrada, potser apel·lant a un miracle del temple. Per molts turistes, l’. La Maitane fa 12 anys que és treballadora de Bus Turístic Barcelona i reconeix que les rutes que passen pel temple detambé van més plenes de l'habitual per l’època de l’any. "No és habitual el torrent de gent que aquests dies festius té intenció de visitar-la". La Sagrada Família és un dels punts on l’Ajuntament de Barcelona podria introduir canvis a les parades delque de retruc podrien afectar el volum de gent que s’hi atura sense entrar-hi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor