Les millors estrenes de sèries de l'abril que no et pots perdre

Les estrenes de sèries de l'abril: les nostres recomanacions

selftape (Filmin - 4 d'abril)

Las buenas madres (Disney+ - 5 d'abril)

The Crossover (Disney+ - 5 d'abril)

Beef (Netflix - 6 d'abril)

Grease: Rise of the Pink Ladies (SkyShowtime - 7 d'abril)

Transatlantic (Netflix - 7 d'abril)

Obsession (Netflix - 13 d'abril)

Un espía entre amigos (Movistar+ - 13 d'abril)

Lo último que me dijo (Apple TV+ - 14 d'abril)

The Marvelous Mrs. Maisel, 5a temporada (Amazon Prime Video - 14 d'abril)

Barry, 4a temporada (HBO Max - 17 d'abril)

The Diplomat (Netflix - 20 d'abril)

Montecristo (Movistar+ - 21 d'abril)

Somebody Somewhere, 2a temporada (HBO Max - 24 d'abril)

Love & Death (HBO Max - 27 d'abril)

El hijo zurdo (Movistar - 27 d'abril)

Citadel (Amazon Prime Video - 28 d'abril)

Pollos sin cabeza (HBO Max - 28 d'abril).

Arriba la primavera i amb ella les festes de Setmana Santa . També el sol, la bona temperatura i les ganes de sortir de casa pel cap de setmana per fer plans amb els amics, la família o les parelles. Ara bé, hi ha qui decideix, fins i tot amb aquests grups citats anteriorment, quedar-se a casa i gaudir de la llar, d'un bon àpat o d'una bona sèrie vista en conjunt. Per això mateix,sempre disposen d'unper perdre's, capbussar-se i aconseguir triar algun títol per veure.Aquestes pròximes setmanes arriben continguts d'altíssima qualitat a pràcticament totes les plataformes. Diversifica així les opcions per poder veure una sèrie de nivell sense quedar-se enrere en les novetats de la temporada. Des de la nova sèrie original de Filmin que recupera les figures de dues actrius catalanes de renom com van ser Joana i Mireia Vilapuig, a més del final de diverses sèries.també presenten novetats amb les que volen aconseguir el podi de les reproduccions. Aquí teniu la nostra tria:Les germanessón dues joves actrius que van conèixer la fama i l'èxit a una edat molt primerenca, gràcies a la sèriei al film. Formaven part d'una fornada molt talentosa d'actors i actrius molt joves a Catalunya. A partir d'aquest fet i després que les seves carreres donessin certes voltes, van decidir fa uns anys fer aquesta sèrie. La trama se centra en el fet que un temps després (tot això ja és metaficció), Mireia torna a Barcelona després de triomfar com a actriu a Oslo. La freda rebuda de la seva germana Joana no és la que s'esperava. Incapaços de comunicar-se i arreglar les coses, tot fa un tomb quan li ofereixen a la Mireia un paper que havia de fer la Joana.Sèrie de producció italiana que va tenir molt bona rebuda a la secció de ficcions televisives deld'enguany. Relata la història de tres dones que formen part de la màfia calabresa, més coneguda com a, i decideixen aliar-se amb un policia per tal de desmantellar tota l'organització criminal. La premissa, ja de per si, és impecable.amb una clara essència de la societat afroamericana als Estats Units. Aquesta sèrie, que es capbussa en les problemàtiques familiars i educatives de dos germans bessons que intenten jugar al bàsquet de manera professional, busca transmetre una realitat més profunda sobre el fet quei tota la pressió que això conforma.Esbojarrada comèdia d'humor negre amb un desenvolupament de situació i personatges que obre un ventall de possibilitats immillorables per tractar certs temes profunds amb. Un incident de trànsit entre dos desconeguts (un contractista fracassat i una empresària descontenta), provoca un conflicte que traurà a la llum el seu costat més fosc.Sí, sona molt malament, però ni de bon tros és dolent com esteu pensant. Un remake dearriba en format sèrie, però sense intentar recrear una altra vegada la història de. El musical se situa quatre anys abans que la trama original de la pel·lícula, i mostra com es vivia en l'institut on acabaria passant una de les històries d'amor adolescent més famoses de la història del cinema.Narra la història d'un periodista nord-americà que, durant els 13 mesos que va passar a França entre el 1940 i el 1941, va aconseguir que més de 2000 refugiats que estaven en perill de perdre la vida sortissin de França i entressin als Estats Units. L'actriu que interpreta la reportera, reconegudíssima per la seva vessant humorística en ser una de les coprotagonistes deSi el que necessiteu és una sèrie més o menys lleugera, amb una trama que giri llogaret d'amors prohibits, passions i una intriga de nassos, aquí teniu el vostre contingut. Aquesta sèrie britànica, que s'enamora de la seva futura nora, Anna, que està intentant mantenir la relació entre tots dos. I què passa? Doncs que la veritat sempre surt a la llum i algú en sortirà ferit.Lewis uneixen forces en aquesta sèrie de trama clàssica sobre espies en plena. Ens situa a l'Anglaterra de 1963, quan un dels agents dels serveis secrets del Regne Unit, el famós MI6, té constància que el seu amic, company i confident ha estat treballant com a agent doble per a l'URSS. El pitjor de tot és que decideix canviar de bàndol de manera definitiva i marxar a Rússia. Està basada en fets reals, en les històries dels agentsUna dona ha de forjar una relació amb la seva fillastra adolescent per trobar el seu marit, que ha desaparegut misteriosament. Basada en la novel·la de misteri de, publicada el 2021 i que es va convertir instantàniament en el número u en vendes del New York Times, estant 48 setmanes a la llista dels més venuts. Jennifer Garner és la protagonista d'aquesta història.Cinquena i última temporada dela televisió nord-americana. Aquesta excel·lent trama sobre una jove senyorial, mestressa a una molt curta edat, decideix alliberar-se dels estigmes de l'època i començar una carrera en el món de la comèdia i lCada episodi és una delícia, cada trama, perfectament escrita. Els personatges han evolucionat fins aquí a uns nivells envejables per a moltes sèries (en tan poques temporades) i, evidentment, el colofó ésque dona vida a la. La trobarem moltíssim a faltar.Seguim amb les comèdies de categoria excel·lent amb aquesta exitosa sèrie., un dels millors còmics sorgits deen l'etapa actual, interpreta un assassí a sou que té una única passió: vol ser actor. A partir d'aquesta decisió, intenta mantenir les seves dues professions com pot, amb un seguit d'aventures i problemes que, guionitzades d'una manera sublima, conformen aquesta sèrie que en un futur serà de culte. Ara aterra la quarta temporada. Bon moment per donar-li una oportunitat si encara no l'heu vista.Enmig d'una crisi internacional,, una diplomàtica de carrera, aterra en un lloc d'alt perfil per al qual no estava preparada, amb implicacions tectòniques per al matrimoni i el futur polític. Nova aposta política de Netflix.Narra la història d'(William Levy), un empresari misteriós que irromp en l'escena pública i suscita preocupació entre l'elit mundial ja que ningú no coneix d'on ve i l'origen de la seva fortuna.d'una empresa tecnològica nova que ha despertat l'enveja i l'interès de molts. Nova sèrie de superproducció de Movistar que cerca guanyar-se el panorama espanyol.Una sèrie senzillament immensa i molt difícil d'encasellar en una categoria.vertebren aquesta trama a través de la lluita per la pèrdua i l'acceptació d'una mateixa. Amb uns personatges construïts amb una excepcionalitat enriquidora pel que compta, acaba transmetent una veritat i una sinceritat que la converteixen enSitueu aquesta sèrie com una de les més esperades de la temporada gràcies als seus dos protagonistes principals, intèrprets actuals que marquen l'excel·lència al món de la ficció:. Narra la veritable història de dues parelles:(Candy i Pat) i(Betty i Allan). Aquests són aparentment uns bons amics que assisteixen a l'església i gaudeixen de la seva vida en un petit poble de Texas… fins que una aventura extramatrimonial porta algú a empunyar una destral.Rafael Cobos, un dels millors guionistes espanyols de l'actualitat (per ficcions com) aterra a Movistar amb aquesta adaptació de la novel·la de Rosario Izquierdo que protagonitza. Segueix la vida d'una mare de classe acomodada amb dos fills que assisteix a la deriva del menor, Lorenzo, cap a les fosques d'un grup radical. La història segueix la petjada de l'actualitat més incòmoda, i abunda, en narrar el conflicte de Lola, en la maternitat primerenca i l'antic estigma de ser esquerrà.Megaproducció d'Amazon amb què vol conquerir el cap de setmana que tanca el mes d'abril. Aquesta sèrie sobre espies reunirà un gran grup d'actors i actrius en una trama original sobre, una agència d'espionatge independent. Una minisèrie que promet ser les delícies.Segueix la vida d', un exfutbolista i actual representant de jugadors que tots anomenen Beto, que acaba d'establir-se pel seu compte muntant la seva pròpia agència de representació. La comèdia sorgeix de la productora, dirigida perque s'han especialitzat a fer films de terror. Això, evidentment, no hi tindrà res a veure.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor