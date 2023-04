Tiroteig al Vendrell: un home obre foc indiscriminadament en un bar

Unha disparat aquest dimecres al vespre diversosen un bar del, tal com ha avançat El caso i han confirmat fonts policials a l'ACN. Segons la policia, tot ha començat amb una baralla entre aquest individu i una altra persona en un local de la localitat.En el marc de la discussió, l'home ha marxat i en tornar a entrar a l'establiment ho ha fet amb una arma per tot just després obrir foc indiscriminadament. Després de disparar, ha fugit del lloc dels fets. Elsd'Esquadra han obert una investigació i busquen l'autor dels trets. Segons la policia, no hi ha ferits ni detinguts.

