Quant tenia pressupostat i quant va acabar gastant l'Estat, en cadascuna de les grans partides de caràcter militar, el 2022?

Així ha evolucionat la despesa militar executada per l'Estat, en relació al PIB, computant-hi els interessos del deute associats i sense comptar-los

Així ha evolucionat la despesa militar executada per l'Estat cada any, en cadascuna de les grans partides

Així es reparteixen els 20.000 milions en programes especials d'armament, entre 2023 i 2026

Laha tingut un impacte clar en les finances de l'Estat no només en relació a la, sinó també perquè ha reforçat les posicions militaristes del govern espanyol i això s'ha traduït en unvinculada a aquest camp. El cert, però, és que aquest augment ja fa anys que va acumulant-se i, després de retallar-se la partida de defensa durant els anys d'austeritat, aquesta s'ha tornat aFa escassos dies, el Ministeri d'Hisenda va publicar les dades de l'execució pressupostària del 2022 i aquesta evidencia que,. O el que és el mateix,. Això suposa un augment del 18% respecte el 2021 iaprovats pel Congrés. Un cop més, no és una pràctica estranya que l'executiu central engreixi els recursos militars per la porta del darrere i sense aval parlamentari.Aquestes quantitats, el qual va gastar l'any passat 13.287 milions. Aquesta és la quantitat que esgrimeix el govern espanyol per justificar que destina pocs recursos a la despesa militar, però el cert és que aquesta es troba. El càlcul total s'ha fet a partir de la metodologia del, el qual, seguint el criteri de l'OTAN, agrupa totes les partides executades del pressupost de l'àmbit militar i de l'exèrcit.Aquestes engloben també les delsdel Ministeri de Defensa, el, la-un cos de naturalesa militar-, les partides per a(atorgades pel Ministeri d'Indústria), les aportacions a organismes internacionals de caràcter militar (com l', pagades pel Ministeri d'Afers Exteriors), les aportacions a l'(ISFAS), lesa militars i els seus familiars, i les pensions de guerra. El Centre Delàs, a més, hi suma també una part del cost dels, en concret, el percentatge equivalent que representa el pressupost militar respecte del total. Si l'Estat s'endeuta per pagar armes, per què el cost dels interessos d'aquest deute no haurien de computar com a despesa militar?Dades en milions d'eurosAquests 26.019 milionsde l'any passat. És a dir, que la promesa que va fer Pedro Sánchez fa un any a l'OTAN conforme s'assoliria el 2% del PIB en despesa militar el 2030 ja s'hauria acomplert vuit anys abans. Fins i tot si no es computen els interessos del deute, el percentatge del 2022 ja va ser molt proper, de l'1,82%. I atès que el pressupost del 2023 va augmentar les partides militars en prop d'un 12% , aquest 2% del PIB s'assolirà amb tota probabilitat aquest any sense ni tan sols haver de comptabilitzar-hi els interessos associats.Dades en milions d'eurosSigui com sigui, les partides que realment s'estan inflant els darrers anys són bàsicament les del Ministeri de Defensa, aquelles més vinculades directament amb la. I és que el departament deva gastar l'any passati, pel que fa al 2023, el seu pressupost inicial s'ha disparat un altre 26%. Una altra partida que creix enormement és la d'Indústria destinada a la, la qual va disposar el 2022 de més de 1.000 milions d'euros, quasi el triple que tan sols tres anys abans. I de cara el 2023, el seu pressupost aprovat s'ha més que duplicat respecte l'anterior exercici.Dades en milions d'eurosEs tracta d'increments sense precedents i sense el suport de la ciutadania. Segons una enquesta recent de l' un 62% de catalans creu que l'Estat gasta ja massa recursos en despesa militar i tan sols un 15% afirma que encara són massa pocs. I una altra enquesta feta pel CIS a nivell estatal fa un any, poc després de l'esclat de la guerra a Ucraïna, apuntava que tan sols els votants de partits de dretes donaven suport a la proposta del govern de PSOE i Podem d'augmentar aquestes partides.I cap a on van aquests increments? En bona mesura cap a la compra de nou armament . Els anomenats, impulsats inicialment peri alimentats pels successius governs per finançar l'adquisició de maquinària militar molt cara en projecte plurianuals, ha incrementat el pressupost aquest 2023 de 2.298 milions a 4.902 milions. La previsió, a més, és accentuar l'augment en exercicis posteriors i,per a aquests avions militars, fragates, submarins, tancs i altres vehicles i objectes militars.A la dreta de cada projecte, apareix en milions la quantitat total prevista a pagar els propers quatre anys, però el cost complet i el de cadascun d'aquests anys apareixen clicant o passant el cursor per damunt de d'ells

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor