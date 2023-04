Mor Josep Piqué, el català d'Aznar

Reaccions a la pèrdua de Piqué

Lamentem la mort d'en Josep Piqué, exministre, persona sàvia i afable, d'àmplia visió econòmica i empresarial, i col·laborador de Foment en diversos camps com en la comissió per l'ampliació de l'aeroport.https://t.co/Ajn61wkWT5 — Foment del Treball Nacional (@FomentTreball) April 6, 2023

L'exministre, exlíder del PP català i empresari Josep Piqué ha mort aquest dijous a l'edat de 68 anys. va ocupar diverses carteres ministerials dels governs populars de José María Aznar, per després convertir-se en el president de la formació a Catalunya entre 2002 i 2007. Un cop finalitzada la seva etapa política, Piqué va ser president de l'aerolínia Vueling entre el 2007 i el 2013. Un dels períodes polítics més convulsos de Piqué va ser la cartera d'Afers Exteriors que ocupava al govern d'Aznar, just quan va esclatari llicenciat en Dret per la UB. Va ser un jove antifranquista abans de passar a exercir càrrecs en l'administració catalana com a director general d'Indústria i, més tard, en l'espanyola, com a ministre d'Indústria, Assumptes Exteriors i Ciència i Tecnologia en els governs de José María Aznar. Va presidir el PP de Catalunya.El Partit Popular, després quela mort de Piqué, ha emès un petit comunicat. "Amb un profund dolor comuniquem la mort del nostre marit i pare, Josep Piqué Camps, a l'hospital 12 d'octubre de Madrid.a, el treball i la seva lluita per la vida ens acompanyaran sempre", han lamentat.L'exlíder del PP català va pertànyer a consells científics de patronats i fundacions, com el Reial, i ha exercit responsabilitats en el món empresarial (des de conseller d'Aena a president de Vueling) i associatiu, com a president del Cercle d'Economia.Les primeres reaccions a la mort de Piqué no han trigat a arribar. Pocs minuts després que es fes pública la seva pèrdua, el primer conseller del Govern en pronunciar-se ha estat, cap del Departament de Drets Socials. En una piulada, envia el condol a la seva família "des de la discrepància política".tambéha emès un comunicat un han lamentat la seva mort. Valoren Piqué com una "persona sàvia i afable, d'àmplia visió econòmica i empresarial" i agraeixen la seva feina, com la que va fer en la comissió per estudiar l'ampliació de l'aeroport.

