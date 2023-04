Detenen el marit de Nicola Sturgeon en una investigació sobre les finances del partit

La policia escocesa haaquest dimecres elen el marc d'una operació que investiga presumptes irregularitats en les finances del Partit Nacional Escocès () i que també ha derivat en diversos registres.Segons ha informat en un comunicat, la policia ha arrestat un, als quals els principals mitjans han identificat com Murrell, antic secretari general de l'SNP. Figura com a "" en les indagacions obertes, de les quals no han transcendit més detalls.En tractar-se d'una investigació en curs, la policia diu que per ara "no farà més comentaris" i es limita a assenyalar que enviarà un informe a la fiscalia un cop finalitzats els escorcolls. Segons apunten mitjans locals, les autoritats investiguen si lesque va rebre l'SNP per fer campanya peles van utilitzar per cobrirde la formació.L'arrest s'ha produït només unes setmanes despréscom a cap del govern d'Escòcia, després de més de nou anys al càrrec. L'exprimera ministra escocesa, que va comunicar la decisió el 15 de febrer, va apel·lar al "sentit del deure" i a l'"amor" pel partit i el país per justificar una decisió que, com va apuntar diverses vegades, no era tan sobtada com semblava.

