La meitat dels catalans són del Barça i només el 2%, de l'Espanyol

L'. Es tracta d'una afirmació que quadra amb la percepció social i que ha confirmat empíricament aquest dimecres el primer baròmetre del 2023 del, segons el qual el 49% dels enquestats citen el Futbol Club Barcelona com a equip de futbol pel qual tenen simpatia.Pel que fa a la resta d'equips catalans en Primera Divisió,. Tots dos, de fet, se situen per darrere del, pel qual sent simpatia un 8% dels catalans, mentre que un altre 5% cita altres equips. El 35% restant, per contra, no és de cap equip concret (o no li agrada el futbol).Si només es tenen en compte els enquestats que senten simpatia per algun equip, el 75% cita el Barça, el 12%, el Madrid, el 3%, l'Espanyol i l'1,5%, el Girona. Aquest és, ja que el 2017 ho va fer per primera vegada. Els resultats llavors ja van ser similars als actuals , amb el Barça en claríssima posició i l'Espanyol nítidament per sota del Reial Madrid.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor