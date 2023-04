Una fuita a Santa Coloma de Gramenet provoca la pèrdua de 86.000 litres d'aigua cada dia

Una fuita en una canonada a Santa Coloma de Gramenet provoca que es perdi un litre d'aigua per segon o el que és el mateix, 86.000 litres d'aigua cada dia, segons calcula l'Ajuntament. Per això, l'alcaldessa, Núria Parlon, ha demanat aquest dimarts a Aigües Ter-Llobregat (ATL) la reparació "urgent" de la infraestructura al parc Che Guevara, al barri de les Oliveres.



Fonts de l'empresa han explicat que s'estan fent controls per determinar l'origen de l'aigua i que, per ara, "no es pot assegurar que la que es perd sigui d'una conducció d'ATL". Amb tot, Parlon ha avisat que en l'actual context de sequera "cada litre d'aigua perdut té un valor irrecuperable" i ha reclamat que s'augmentin les actuacions per reduir les pèrdues de la xarxa d'abastament en tots els seus nivells.

En aquest sentit, l'Ajuntament assegura que l'any passat ja es va alertar de l'avaria, sense provocar cap reacció. A més, fonts municipals detallen que fa força anys que es perd aigua en aquest punt del municipi, sense poder precisar, però, la data exacta de l'inici de la fuita. ATL, per la seva banda, diu que amb els controls fets fins al moment no es pot assegurar que l'aigua procedeixi de la potabilitzadora del Ter i que només "una part" de l'aigua està clorada i, per tant, potabilitzada. Fonts de l'empresa expliquen que s'està estudiant el cas amb la resta d'administracions implicades.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor