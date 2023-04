Un tribunal demana al govern espanyol desclassificar documents secrets sobre Pegasus

El jutjat d’instrucció número 20 de Barcelona ha demanat la desclassificació de documents secrets sobre l’ús de Pegasus en la causa del president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i la portaveu republicana al Parlament Europeu, Diana Riba. Un cop feta la desclassificació, la jutgessa cita a declarar a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro.



La sol·licitud del tribunal, que respon a una petició de l’advocat dels republicans Andreu Van den Eynde i segueix les indicacions de l’Audiència Provincial de Barcelona, està ara en mans del consell de ministres, que ostenta la competència sobre la desclassificació de documents oficials relacionats amb l’activitat del CNI. Amb tot, el jutjat imputa i cita a declarar una de les empreses del grup NSO. Jové i Riba també són cridats a comparèixer en qualitat de testimonis.

L’impuls de la defensa republicana

Els republicans es mostren satisfets d’aquest posicionament judicial i asseguren que això "a l’estat espanyol per “donar explicacions sobre el Catalangate”. En aquest sentit, els republicans recorden que representants de l’executiu espanyol han reiterat la seva "disposició total" a col·laborar amb la justícia en la desclassificació de documents.Per la seva banda, Van den Eynde assegura que aquesta resolució apunta "en la bona direcció" i ressalta la “falta de precedents recents” en la desclassificació de documents. "Per ara, hem aconseguit els nostres objectius", assegura l’advocat, en referència a imputar una de les branques d’NSO i que un jutge sol·liciti l’aixecament del secret oficial. "Estem posant l’estat espanyol i les seves estructures en escac", ha asseverat Van den Eynde.

Arran del posicionament de l’Audiència de Barcelona del passat mes de març, el qual exigia que s’imputés formalment una de les empreses del grup empresarial israelià NSO, i citava la directora del CNI a declarar, la defensa republicana va demanar a la jutgessa instructora de la causa que ordenés la desclassificació de documents secrets.

Van den Eynde avisava el tribunal que no ordenar aquesta desclassificació podria resultar en una situació semblant a la de la comissió d'investigació de Pegasus del Parlament Europeu, en la qual la directora del CNIcap pregunta per no haver-se aixecat el secret oficial.

L’advocat demanava a la jutgessa que sol·licités al Consell de Ministres la desclassificació de tota la informació relativa a la compra o l’ús de Pegasus sobre Jové i Riba. Van den Eynde també instava, en la línia del que apuntava l’Audiència de Barcelona, a imputar formalment una de les empreses del grup NSO.

