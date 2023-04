El PSC planteja una fórmula per apartar Borràs de la presidència sense perdre l'escó al Parlament

El reglament del Parlament no contempla avui dia cap fórmula per cessar del càrreco la seva presidència. És un escenari que, en canvi, si està recollit en altres cambres autonòmiques com la de les Illes Balears. Emmirallant-se en aquests casos, el PSC ha registrat aquest dimarts unaper impulsar una reforma exprés del reglament i habilitar aquest mecanisme. La proposta arriba en plena incertesa parlamentària després de la sentència condemnatòria a la presidenta suspesa, Laura Borràs , pel cas dels contractes irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. Els socialistes parlaran al llarg d'aquest matí amb altres grups parlamentaris, i especialment amb ERC, per poder tirar endavant la iniciativa i poder apartar Borràs de manera immediata, sense que perdi el seu escó.Aquest és un moviment estratègic del PSC, per mostrar així iniciativa per acabar amb l'anormalitat de la cambra catalana, sotmesa a una interinitat des del passat mes de juliol, quan Borràs va ser. També obligaràsobre si avala o no pactar amb els socialistes retirar el càrrec a Borràs. L'objectiu que té el PSC és que la proposició de llei es tramiti peri que aquest mes d'abril quedi aprovada i es pugui nomenar una nova presidència. "No ens quedarem de braços plegats, ningú està per sobre de les institucions. Hem trobat una via que resol una llacuna. Hem pres una iniciativa i la portarem fins al final", ha explicat en una atenció als mitjans aquest dimarts la portaveu parlamentària dels socialistes, Alícia Romero.Quin és el procediment? El PSC proposa incorporar unal Parlament, el 50.bis, amb el títol "pèrdua de la condició de membre de la mesa del Parlament". S'estableixen els casos en els quals cessaran els membres de la mesa: pèrdua de la condició de diputat,expressa, deixar de pertànyer al grup parlamentari al qual estava adscrit i peracordada pel ple per ladels seus membres. És aquest últim punt el què el PSC situa que serviria pel cas Borràs.Com podria tirar endavant aquesta remoció? Com en altres parlaments autonòmics, es proposa que la petició de remoció hagi de ser impulsada pero una cinquena part -el PSC ja la té- dels membres del Parlament. El seu debat i votació hauria de ser inclòs "obligatòriament" -recull el text- en el primer ple que se celebri després de la seva admissió a tràmit. Si prospera després d'assolir la majoria requerida, s'activaria el mecanisme per cobrir la vacant.El text proposat pel PSC no contemplaautomàtica. És a dir, si finalment aquesta iniciativa prospera i es decideix cessar Borràs del seu càrrec i després obté una absolució, no se la podria tornar a situar en la presidència. Per fer-ho, la persona que ocupés la presidència en aquell moment hauria de renunciar explícitament i després s'hauria de sotmetre Borràs a una nova votació.Un cop admesa a tràmit aquesta iniciativa i si així ho decideix la junta de portaveus, passaria a debatre's i votar en el ple previst pel 18, 19 i 20 d'abril. El dia 18 es podria fer la lectura única, obrir un període urgent d'esmenes, i aprovar-se definitivament el 20 d'abril. Accelerant al màxim tots els tràmits, es podria donar el cas que laja es pogués cessar a Borràs i nomenar una nova presidència.El mecanisme, podria coincidir, però amb una ordre de laque demani retirar l'escó a Borràs. Sobre aquesta possibilitat, des del PSC asseguren que més enllà de ser una mesura que pot servir per a la presidenta suspesa en aquests moments, també és de cara al futur: "Ens equipara a altres reglaments de parlaments autonòmics. És convenient que estigui al Parlament", defensen els socialistes.

Proposició de llei del PSC per canviar el reglament del Parlament by naciodigital on Scribd

