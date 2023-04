«El poble de Nova York contra Donald Trump»: l'expresident compareix davant un tribunal fortificat

Tempesta política



Un 60% en favor de la imputació

Aquest dimarts a la tarda, l'expresidentha comparegut davant el jutjat de Nova York que l'ha imputat per suposat suborn a l'actriu porno Stormy Daniels . Un cop allí, coneixerà els càrrecs en contra seu en boca del jutge, es declararà innocent, se li prendran lesi potser serà fotografiat. Un aspecte aquest que no és segur per por a una filtració immediata. Tot seguit, abandonarà el jutjat. Aquest és el guió previst.El jutge davant el qual es presentarà Trump, Juan Merchan, és fill d'una família colombiana que es va traslladar als Estats Units quan ell era un nen. Com a jutge, ha investigat altres acusacions contra l'Organització Trump per suposat frau fiscal. Això ha fet que el magnat hagi assegurat aquests dies que té una visiói que l'. Un dels advocats de Trump,va sortir de seguida a dir que ell no creia que el jutge fos esbiaixat.Donald Trump va ser imputat aquest divendres pel presumpte suborn a una actriu pornogràfica amb qui va mantenir relacions extramatrimonials. L'actriu hauria rebut unsa canvi del seu silenci en el tram final de la campanya presidencial del 2016, que va dur el magnat a la Casa Blanca. Ha estat el fiscal del districte de Manhattan,, qui ha conduït les investigacions del cas, que han dut a la primera imputació de tot un president dels EUA per càrrecs criminals.Trump es va desplaçar dilluns de Florida, on resideix, a Nova York i es va allotjar a la Trump Tower de la ciutat, a. Tant l'edifici com les immediacions judicials han estat envoltats d'una. Des de l'alcaldia de Nova York i des de la cúpula policial s'ha insistit aquests dies en què la llibertat de manifestació seria garantida, però que no es tolerarien incidents ni violència, en al·lusió a possibles brots de protesta dels partidaris de l'expresident.L'anunci de la inculpació ha desfermat un terrabastall polític. Trump ha acusat els jutges de ser un instrument dels demòcrates i ha fet una crida als seus partidaris a expressar la seva protesta. Dins del Partit Republicà, la majoria de dirigents han criticat durament la imputació. Els exponents de l'ala més extremista s'han adherit a Trump, a qui molts donen suport de cara a la cursa per recuperar la Casa Blanca. Fins i tot els qui preparen la seva pròpia campanya enfront la de Trump, com el governador de Florida,, o l'exvicepresident, han considerat que el processament està políticament motivat. També hi ha líders republicans que romanen en un silenci enigmàtic, com el cap dels republicans al Senat, Mitch McConnell.Com està vivint la imputació la majoria dels nord-americans? Segons una enquesta de la CNN , un 60% defensa la imputació, mentre que un 40% la critica. La immensa majoria de demòcrates (94%) dona suport a la fiscalia, mentre que una clara majoria republicana (79%) la rebutja, tot i que amb un 20% que l'aplaudeix. La dada clau pot estar en els independents, el segment que acaba sent decisiu en les eleccions: un 62% aprova el processament d Trump i un 38% s'hi oposa.El cas Daniels és només un més dels expedients que els tribunals estan estudiant i que afecten l'exmandatari. Té pendents diverses denúncies per l'assalt que els seus partidaris van fer al Capitoli eldel 2021, fets en què van morir cinc persones. També afronta unasobre ús de documents classificats, que va causar un registre federal a la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida. A més, hi ha en curs un procés pel seu paper en eli per possibles fraus fiscals vinculats a l'Organització Trump.

