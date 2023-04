Acabar amb les ocupacions i fomentar el turisme sostenible: les bases del programa del PSC

Totes les energies estan concentrades en les. El PSC va celebrar durant tota la setmana passada la seva convenció municipal , amb 60 alcaldables i més de 20 taules de debat, que han servit per elaborar un full de conclusions que són les bases del programa marc de les eleccions del 28-M. Entre les mesures que es recullen, hi ha la prevenció de "conflictes" fruit de les "" o fomentar el turisme sostenible. El document s'aprovarà en un consell nacional extraordinari pilotat per Salvador Illa, primer secretari dels socialistes, aquesta tarda.En aquesta sessió el PSC també avalarà la presentació de, un 18% més que les que hi havia el 2019. D'aquesta manera, els socialistes es recuperen dels anys que consideren "més difícils" per a configurar llistes, com el 2015 -532 llistes- o el 2019, amb 525 llistes. Ara, confien en els pròxims anys tornar a atènyer el seu rècord de llistes presentades: 772 l'any 2017.

Els socialistes s'havien marcat com un objectiu de cara a les municipals que la majoria de catalans que vulguin votar PSC ho puguin fer. Per tant, aspiraven a créixer per tot el territori. Per a aquestes municipals tindran presència en el 65% dels municipis on hi viu el 96,5% del país.

Fonts del PSC admeten que, en aquesta ocasió, ha estat més fàcil constituir candidatures i trobar caps de llista que volguessin encapçalar-les. "És un exemple de la normalització i de com el PSC és el primer partit del país", assenyalen, en contraposició del que van viure durant els anys àlgids del procés independentista.

El 2007, el PSC va poder concórrer a les municipals amb 772 llistes; el 2011, amb 733; el 2015, 535; el 2019, amb 526. Les 615 candidatures que confien presentar per aquest 28 de maig portaran el logo del PSC, i en algunes s'aliaran amb Unitat d'Aran i formaran coalició amb Candidatures de Progrés.

Les propostes en àmbit municipal

Les propostes dels socialistes en l'àmbit municipal, sota el lema 'En Marxa', s'estructuren en els eixos de prosperitat i sostenibilitat econòmica; transició ecològica i sostenibilitat ambiental; i igualtat i sostenibilitat social.

En el primer bloc, aposten, entre altres qüestions, pel turisme, però "regulat, sostenible i amb futur". En aquest sentit, defensen que treballaran per a millorar la regulació, especialment en els allotjaments turístics.

En el segon bloc, es comprometen a incrementar els metres quadrats de vegetació a pobles i ciutats; prioritzar l'ús ciutadà i promoure una política d'accessibilitat capdavantera. També defensen la mobilitat sostenible "afavorint l'ús del transport públic" i "fomentant un ús racional del vehicle privat".

En el darrer bloc es comprometen a lluitar per a garantir l'accés a un habitatge digne per a tothom, ampliar l'oferta d'habitatges de lloguer social i assequible i treballar "per prevenir els conflictes, fruit de les ocupacions il·legals". També afirmen que reclamaran una nova Llei de seguretat pública i milloraran la coordinació i els serveis de seguretat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor