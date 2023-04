12 minisèries i sèries curtes per veure aquesta Setmana Santa

La nostra recomanació pel pont de Setmana Santa

Fleishman Is in Trouble (Disney+ - 8 episodis de 48 minuts: 6,4 hores)

The Offer (SkyShowtime - 10 capítols de 55 minuts: 9 hores)

We Own This City (HBO Max - 6 capítulos de 60 minuts: 6 hores)

Plans per Setmana Santa? Escapades amb la família, la parella, els amics o amb un mateix? Aquests dies festius estaran plens de sortides i viatges, però moltes persones decideixen prendre's un descans de la rutina i escarxofar-se al sofà per tal de veure alguna de les plataformes de contingut en streaming que ofereix ara mateix el mercat. Però sempre la mateixa indecisió:Nosaltres et portem la solució.Capbussar-se en les plataformes pot ser un calvari, especialment si no es vol decidir entre una temporada o un film, però nosaltres t'atorguem un punt mitjà: les, però molt més limitat que una sèrie amb moltíssims capítols i desenes d'hores que molts no poden assumir. Les minisèries o sèries curtes solen ser addictives, així que, sabent el poc temps que molts tindrem per vacances, cal decidir amb encert. Aquí teniu les nostres propostes.En els pròxims dies festius podreu gaudir de la nova, SkyShowtime , amb els seus catàlegs. Lluitar contra els algoritmes sol ser difícil, perquè sempre premien les seves darreres produccions, però nosaltres us volem aproximar diverses minisèries o sèries curtes dels últims dos anys que, si us heu perdut, no podeu deixar escapar en la pròxima setmana. Desgranant el gra de la palla, hem triat a cada plataforma una o dues que us poden interessar.[youtube][/youtube]Magistral drama televisiu al voltant d'un home acabat de divorciar que comença el seu món a través de les cites online i, de manera sorprenent, té èxit. Ara bé, la seva exparella torna a la seva vida per "deixar-li" els seus dos fills. A partir de llavors haurà de lidiar amb la seva nova vida.Que ella marxa, sense dir a on, quan, com ni per què. Haurà de construir tota la seva vida al voltant d'aquest problema, del record del seu matrimoni, del dia a dia amb els seus fills i les seves noves aventures sentimentals.Una minisèrie de les que es parlarà durant dècades, pel que explica, per com ho fa i per tot el que comporta.El Padrí és una obra mestra. Protestes, amenaces de la màfia italoamericana, la tria del càsting o la relació entresón diversos dels atractius d'una sèrie que promet fer les delícies dels amants de la clàssica obra de 1972. Hi apareixen personatges ficcionats tan carismàtics como els criminals. El repartiment estarà ple d'estrelles de la gran pantalla i televisives com

David Simon va instaurar càtedra en la creació de sèries de televisió amb The Wire, considerada per a molts la millor de tota la història. Després d'altres grans peces audiovisuals, l'any passat va estrenar aquesta crítica immensa a la brutalitat i la corrupció policial a Baltimore. We Own This City se centra el 2015, quan un jove afroamericà va morir a les mans dels agents. Aquest fet destapa les crueltats i les corrupteles de tot un cos policial.



Stonehouse (Filmin - 3 capítols de 60 minuts: 3 hores)

Matthew Mcfadyen (conegut per Succession), interpreta un polític britànic que fingeix la seva pròpia mort. A partir d'aquesta premissa, comença un viatge a partir d'una història basada en fets reals que bascularà entre la comèdia i el drama. La crítica americana i britànica han aplaudit de valent la nova aposta de John S. Braid.

Las de la última fila (Netflix - 6 capítols de 45 minuts: 4,5 hores)

Cinc dones de trenta anys, amigues íntimes des de l'escola i que cada any sense excepció organitzen una escapada d'una setmana juntes. Aquest any, les circumstàncies d'aquest viatge són especials i diferents perquè a una d'elles acaben de diagnosticar-li un càncer. De carrer, una de les millors sèries de Netflix de tot el 2022. Sense discussió, vaja.



Under the Banner of Heaven (Disney+ - 7 capítols de 60 minuts: 7 hores)

The Bear (Disney+ - 8 capítols de 30 minuts: 4 hores)

BlackBird (Apple TV+ - 6 capítols de 57 minuts: 5,7 hores)

Five Days at Memorial (Apple TV+ - 8 capítols de 45 minuts: 6 hores)

First Love Hatsukoi (Netflix - 9 capítols de 50 minuts: 7,5 hores)

Marriage (Filmin - 4 episodis de 57 minuts: 3,8 hores)

Daisy Jones and the Six (Amazon Prime Video - 10 capítols de 49 minuts: 8 hores)

Sèries curtes de Netflix

​Sèries curtes de HBO Max

Sèries curtes de Disney+

Sèries curtes de Filmin

Sèries curtes de SkyShowtime

Sèries curtes d'Amazon Prime Video

Supèrbia i magistral sèrie dramàtica sobre un brutal assassinat d'una dona i la seva filla petita en una gran comunitat religiosa de mormons, a Utah (EUA) on mai passa res de caràcter violent ni criminal.interpreta a un detectiu de la policia que haurà de passar pel calvari d'intentar resoldre que ha passat... amb dos germans com a principals sospitosos de l'atrocitat. Un guió magistral i unes interpretacions molt solvents conformen aquesta interessant història que mantindrà enganxats els espectadors.Un jove xef procedent del món de l'alta cuina torna aper portar la botiga de sandvitxos de la família. Aquesta comèdia promet és una de les més entretingudes de l'últim trimestre de l'any, en la seva manera d'abordar el classisme, els llaços familiars i la suposada reculada social que es pateix en fer un pas enrere en qüestions laborals. Senzillament, és una de les millors produccions televisives que es van estrenar el 2022. Especialment pel seu protagonista,, en una de les millors interpretacions de la temporada.Inspirada en esdeveniments reals, tot comença quan el futbolista estrella de l'institut, fill de policia condecorat i traficant de drogues convicte(interpretat pel gran jove britànic Taron Egerton) és sentenciat a 10 anys en una presó i se li proposen dues opcions: entrar en una presó de màxima seguretat i fer-se amic del presumpte assassí en sèrie(Paul Walter Hauser), o quedar-se on és i complir la seva sentència completa sense opció a llibertat condicional. Una sèrie que va passar desapercebuda pel gran públic però que va rebre immenses crítiques. Us la recomano.Basada en fets reals, explica un dels moments més delicats i dolorosos de la història recent dels Estats Units. Aquesta sèrie narrai les seves seqüeles en un hospital de la zona de Nova Orleans. Quan van pujar les aigües, es va tallar l'electricitat i la calor es va disparar, els treballadors exhausts del centre, especialment la Dra. Anna Pou (interpretada de manera magistral per), es van veure obligats a prendre decisions que després els perseguirien durant molts anys. Més concretament, és l'adaptació del llibre de la periodista guanyadora del Premi PulitzerDe vegades cal deixar enrere les sèries nord-americanes (fins i tot les europees) per intentar entrar a les meravelles que ens arriben des del mercat asiàtic. Aquestaés un encant per als amants de la ficció romàntica, que volen delectar-se pels secrets de l'amor entre un noi i una noia que, a la seva joventut, van gaudir d'un idil·li d'absoluta pel·lícula.Aquesta minisèrie britànica, que ha passat desapareguda a la plataformasegueix una parella casada, formada pels actors, que estan negociant els alts i baixos del seu matrimoni de 30 anys. Al voltant de la trama, els veiem bregant amb les inseguretats, ambigüitats, esperances i pors que són part de tots els matrimonis, mentre el drama explora els riscos i els regals d'una relació íntima a llarg termini.Una de les sèries que causen més sensació en els primers mesos del 2023 (amb el permís explícit de). Aquesta sèrie creada pel guionista de films romàntics que van marcar una generació com (500) dies junts, segueix l'ascens de la banda de rock dea través de l'escena musical dels anys 70 a Los Angeles, a la cerca de l'estatus com a icona mundial.fan uns papers espectaculars.- Desde dentro: 4 hores- Ollie está perdido: 3 hores- El inocente: 8 hores- State of the Union: 2,5 hores- Sharp Objects: 8 hores- The White Lotus: 6 hores- WandaVision: 6 hores- O.J: Made in America: 7,5 hores- Ojo de Halcón (Hawkeye): 4,5 hores- Autodefensa: 2,5 hores- Selftape: 2 hores- Una y otra vez (Life After Life): 4 hores- The offer: 10 hores- Tulsa King: 5,5 hores- A friend of the familly: 8 hores- ZeroZeroZero: 8 hores- The Looming Tower: 10 hores- Little Fires Everywhere: 8 hores

