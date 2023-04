Iglesias adverteix Yolanda Díaz que sí Sumar va sola a les eleccions «serà una tragèdia electoral»

Una tragèdia electoral i política si no van junts

Bolaños expressa que el seu desig seria que Podem i Sumar anessin junts

L'endemà del terrabastall polític (amb un eco particular a Madrid) generat per la presentació de la candidatura de Yolanda Díaz a la presidència del govern espanyol a través de la plataforma Sumar ha tingut la reacció més esperada: la deL'exvicepresident segon i exsecretari general de Podem ha defensat que la seva formació i la de Díaz han d'anar juntes perquè "la unitat és més necessària que mai".de cara a les eleccions".En una entrevista anterior a la seva participació en la tertúlia d'feta pel mateix, l'exvicepresident espanyol ha estat certament crític amb Sumar i amb el discurs de Díaz emès diumenge a Madrid.i ple de lucidesa, però no el comparteixo", ha reblat.Anant més enllà, Iglesias ha criticat la intenció de Yolanda Díaz de cara a les eleccions.Alguns han entès que la clau és no diferenciar-se massa i operar amb els mateixos codis culturals. És un plantejament ambiciós, però és un error", ha afirmat.Segons el seu parer, si Sumar decideix no aliar-se amb Podemi ha instat els de Yolanda Díaz a explicar si la clau de la seva estratègia és anar per separat perquè consideren que els resta.de si volen anar a les eleccions amb Podem o no. Si tinguessin clar què volen, quin és el preu que Yolanda Díaz surti amb Ione i digui que hi haurà primàries obertes a la ciutadania?", ha preguntat.Iglesias també ha apuntat que l'actual vicepresidenta del govern espanyol que lidera Pedro Sánchez intentarà, i això pot ser "un problema". "Díaz és intel·ligent, brillant i sap perfectament què fa. Quan es posa de perfil en alguns temes, ho fa perquè entén que determinada premsa li podria retirar part del seu patrimoni polític", ha deixat caure. Tot i les crítiques, ha deixat molt clar que l'única solució possible "és un govern d'esquerres".El ministre de la Presidència,, ha celebrat aquest dilluns la presentació de la candidatura de Yolanda Díaz i Sumar a les eleccions generals. En declaracions a la premsa, Bolaños ha afirmat que al seu entendre "és una bona notícia" que les formacions a l'esquerra del PSOE "s'organitzin", però"sense excepció"."Per descomptat, aquest seria el nostre desig", ha afirmat. Bolaños ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta sobre les manifestacions del president de Castella-La Manxa,que aquest diumenge va advertir que Sumar pot treure vots al PSOE.Bolaños ha expressatque ahir van iniciar aquest camí", perquè "és una molt bona notícia per a Espanya i per als votants progressistes que totes aquestes forces polítiques que estan a l'esquerra del PSOE s'organitzin i vagin unides a les eleccions".

