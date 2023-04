Mor l'autor de la música de la cerimònia d'obertura de Barcelona 92

Dol al món de la música pel compositor japonès, del qual aques diumenge se n'ha conegut la mort als 71 anys. Sakamtoto serà recordat especialment a Catalunya per ser l'autor de la música de la cerimònia d'obertura delsdede l'anyNascut el 1952 a, a, era conegut per haver posat música a diverses produccions cinematogràfiques com. El 1986 va guanyar un premiper la banda sonora de. Segons ha informat el seu equip, la defunció va ser el passat dimarts, 28 de març, i el funeral s'ha fet en privat per a la família.

