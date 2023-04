Viatges en parella per Setmana Santa? Aquests són els llocs més romàntics

Lapot ser un bon moment peren. Uns dies de desconnexió de la feina, de les labors del dia a dia... I és important saber com fer-ho. Per això, el prestigiós portal web de viatgesha elaborat un rànquing dels llocs més romàntics del continent. Si busques una idea d'última hora, aquesta llista pot ser una bona inspiració.I a més, amb sorpresa. Ja que la primera posició és per un indret poc conegut. Es tracta de, a, considerada una de les ciutats més antigues d'Europa i amb unes espectaculars restes romanes. Per qui no vulgui anar tan lluny, però, el rànquing situa un clàssic en segona posició: la italianai els seus preciosos canals. Tanca el podi, capital d', i el seu centre històric.La resta de la classificació inclou clàssics com, però també deixa indrets pràcticament desconeguts. En aquest sentit, a la part alta de les recomanacions hi ha ciutats com(Croàcia),(Portugal),(França) o(Noruega).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor