Un retorn, una esperada proclamació i un comiat dolorós marquen la quarta gala d'«Eufòria»

En Triquell torna a casa

Un tastet (cbd i espardenyes/jugular) del que seràn els concerts del @_triquell pura energia i espectacle assegurat , High level ! pic.twitter.com/je83i8WoqQ — eugeni triquell sala (@eugenitriquell) April 1, 2023

La preferida del jurat

😔 En Domènec ha expressat totes les seves disculpes amb "Sorry", de Justin Bieber. 🎶 Això sí, ell no té res per demanar disculpes: ha fet una actuació excel·lent! #EufòriaTV3



▶️ Domènec: "Sorry" @justinbieber https://t.co/jCasNHZff9 pic.twitter.com/GPs25XBQ3v — TV3.cat (@tv3cat) March 31, 2023

Qui són els nou participants actuals?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano

, de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Carlos , de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer.

, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer. Clàudia , de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi.

, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

va triant, setmana a setmana, qui no pot continuar l'aventura per guanyar el concurs i la competició es fa cada vegada més complicada. Després de la duríssima eliminació doble de la setmana passada, amb la Natàlia i l'Emmi acomiadant-se en unes votacions molt ajustades, la quarta gala d'aquest divendres ha deixat nomésEl programa ha tingut moments de tota mena. Unmolt disputat, que s'ha hagut d'esforçar de valent per guanyar la cadira, i unesperat d'un dels exconcursants amb més personalitat del talent show de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).Triquell ha tornat al plató on va començar la seva carrera musical, a Eufòria, per presentar el seu nou treball Entre fluids, de Halley Records. Un disc en què queda palès el viatge emocional que li va suposar entrar al programa i després fer el transcurs a la seva nova vida com a artista. Entre els temes més destacats, hi trobareu CBD, Espardenyes, i Jugular.Visites a banda, el concurs ha tornat a presentar uns minuts televisius molt variats, amb actuacions que han anat des de temes molt clàssics fins a d'altres del tot actuals de la música catalana. Entre les quatre parets del plató d'Eufòria ha sonat Queen, Macedònia, Stevie Wonder, Els Pets, Tomeu Penya o Justin Bieber.Finalment, la preferida de la setmana és una concursant que s'ho ha hagut de guanyar de valent. Després de dos programes en què s'havia quedat amb la mel als llavis, aquest cop sí que s'ha sortit amb la seva: el jurat ha premiatdesprés que l'artista de les Illes Balears fes una actuació a mida d'un històric cantant de la seva terra,La part més amarga de la nit ha estat, com sempre, l'eliminació. Encara que el jurat en aquesta gala ha estat veritablement benevolent, el VAR de Jordi Cubino no ha tingut cap mena de pietat amb les segones veus i tres concursants,, han anat directes a la zona de perill. Però després que els coaches fessin la seva feina, el públic ha tingut l'última paraula i enha abandonat Eufòria.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor