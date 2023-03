Els experts demanen aturar els sistemes d'IA: «Si no actuem, morirem tots»

Una carta oberta signada per centenars d'entitats de l'àmbit de la tecnologia fan un reclam per "aturar tots els entrenaments de sistemes d'més potents que -la versió de ChatGPT- GPT-4 els pròxims sis mesos en els laboratoris pertinents". El motiu són les greus amenaces que pot representar per a la societat i la humanitat. Per tant, el període de temps de mig any serviria per desenvolupar i implementar un conjunt de protocols per fer que els sistemes de IA siguin més precisos, transparents i fiables.De fet, els investigadors més alarmats, segons ha publicat Time , exposen que el resultat més probable de construir una intel·ligència artificial "superhumana" si no es fa una actuació immediata és que "". Això no es deu al fet que no es pugui sobreviure creant quelcom més intel·ligent que nosaltres, sinó a què una manca de preparació i coneixement en la matèria suposaria que la IA no faria cas del que fos necessari i, en conseqüència, no es preocuparia de la humanitat ni qualsevol ésser humà en general. Així doncs, que la IA tingui cura de nosaltres es pot aconseguir. Ara bé, de moment, tal com apunten els especialistes, "no estem preparats" i "no sabem com fer-ho".Perquè sigui més fàcil d'entendre, els comunicadors d'aquesta carta figuren unaque pensa milions de vegades més ràpid que el cervell humà, reduïda en ordinadors i en un món de criatures, entre d'altres els humans, que des de la seva perspectiva són estúpids i lents.La, doncs, s'ha de prendre com una declaració d'intencions de crear un pla per abordar els sistemes de IA superpotents, perquè el panorama dibuixat fins aleshores canviï. Seguint la línia, es procura evitar el pànic entre la població i es fa una crida a la sensibilització. Una crida a la calma que xoca amb la informació compartida en el comunicat.

