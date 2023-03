Sánchez, sobre Borràs des de Pequín: «És un cas flagrant de prevaricació»

Des de Pequín, on està fent un viatge oficial, el president espanyol,s'ha referit a la sentència contra Laura Borràs afirmant que és un. En una compareixença a l'ambaixada espanyola a Pequín, ha assenyalat que aquesta és una dada que s'ha de tenir molt en compte.A la pregunta de si el govern espanyol estaria disposat a concedir l', tal com ha apuntat la sentència del TSJC, Sánchez ha assenyalat que ", s'haurà d'elevar al Tribunal Suprem i s'hauran de pronunciar diferents instàncies de l'estat de dret i després hauria de ser objecte de discussió del consell de ministres". Sánchez ha dit que no és que no tingui opinió sobre el tema, però que ha de seramb els procediments de l'estat de dret.

