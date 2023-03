Cimera de l'aigua sense acord: les sancions als ajuntaments frustren el pacte Govern‑oposició

Ningú ha sortit content de la cimera de l'aigua d'aquest divendres, que s'ha allargat gairebé quatre hores. Les trobades entre el Govern i l'oposició d'aquesta setmana no han estat suficients per mostrar, finalment, una imatge de país i de consens per fer front a la situació d'emergència per la sequera que viu el país. Així ho ha anunciat la consellera d', en una roda de premsa des de la Generalitat un cop s'ha acabat la trobada. "Per arribar a grans consensos fan falta ganes d'arribar-hi. Fa falta empatia i generositat. Avui no calia gaire generositat ni empatia, només es requeria voluntat. I no hem trobat la voluntat suficient", ha lamentat, després d'apuntar que l'acord ha saltat pels aires pelcontra els ajuntaments.L'executiu d'ERC va aprovar la setmana passada al Parlament un decret que només va rebre a favor els vots dels republicans . A partir d'aquest moment, el Govern va convocar reunions amb els partits de l'oposició per intentar consensuara la norma i aconseguir prou suports per implementar-la. Han estat lescap als ajuntaments -per no tenir plans d'emergència o per gastar més aigua de l'establerta en un nivell d'alerta- les protagonistes de la trobada, profundament marcada per la batalla de les eleccions municipals.Tant elcomtenien molt clar que qualsevol acord hauria d'eximir deles administracions locals i focalitzar-les en l'executiu d'Aragonès. Demanaven, o bé derogar les sancions (Junts), o fer una moratòria de com a mínim fins al setembre (PSC). El Govern, davant les demandes dels dos grups majoritaris de l'oposició, havia elaborat finalment una proposta d'acord, incorporant també les demandes de la CUP i els comuns. Sobre el règim sancionador, el Govern s'havia obert a unadel 2023, però aquesta data no ha estat suficient per als socialistes, que han fet caure qualsevol possibilitat d'acord. Fins i tot Junts, durant la reunió, havia acceptat inicialment la proposta de l'executiu d'ERC.Tot i que la proposta del Govern incorporava moltes altres qüestions com incorporar noves mesures que havien demanat els grups, aquestes han quedat en un segon pla pel règim sancionador. Concretament, es proposaven mesures coma ens locals per poder fer obres en baixa, ampliar lesde l'Agència Catalana de l'Aigua de 15 a 40 milions d'euros, donar suport a la redacció deper municipis, o prioritzar infraestructures orientades a ampliar la capacitat hídrica del país, com l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera. Malgrat que aquestes mesures no s'hagin consensuat, el Govern continuarà amb el seu full de ruta materialitzat en el decret aprovat la setmana passada.

Retrets per convocar-se tard

Situació actual

Si no plou, emergència a finals d'estiu

"Aquesta situació, dubto que s'hagués produït si no estiguéssim a la cantonada d'unes eleccions municipals. El", ha etzibat la consellera d'Acció Climàtica abans de tancar la seva intervenció. Preguntat el Govern explícitament per les sancions a les administracions locals, ha explicat que a hores d'ara encara no se n'ha imposat cap, i que primer s'està optant per advertir els ens locals que incompleixen, abans de sancionar. És a dir, que a la pràctica l'executiu, malgrat no haver-ho posat sobre un paper, ja estava aplicant una moratòria.La cimera, encapçalada peri Teresa Jordà, també ha comptat amb la participació del conseller d'Empresa i Treball,; el director de l'ACA,; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya,; el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran,; i la portaveu del Govern,. Per part de l'oposició, hi han assistit tots els grups parlamentaris excepte Vox, que no ha estat convocat.Un cop acabada la reunió, des del PSC, la diputadaha defensat la seva postura de no sancionar els ajuntaments fins al setembre, i ha assegurat que aquesta proposta no té raó perquè "cap alcalde malmet ni una sola gota d'aigua a Catalunya". Així mateix, ha negat que els socialistes s'hagin oposat al pacte per "electoralisme", com l'havia acusat l'executiu i altres partits.Al mateix temps, des de Junts,, ha carregat contra socialistes i republicans de pensar "més en el partit que en el país", i ha reivindicat la seva "responsabilitat" quan s'han obert a acceptar la proposta d'ERC sobre la moratòria. Finalment, ha explicat que el grup estudiarà registrar un projecte de llei sobre la sequera si la Generalitat "no pren la iniciativa".La postura ha estat diferent, però, per part de lai els, que han culpat la "sociovergència" d'haver monopolitzat el debat amb l'excusa del règim sancionador. L'anticapitalistaha assegurat que la posició de PSC i Junts s'ha fonamentat en el "tacticisme electoral" per tal de mostrar la "debilitat" del Govern: "Vergonya i decepció", ha denunciat.També, presidenta d'En Comú ha carregat contra el xantatge de socialistes i juntaires: "És unaamb interessos electoralistes", ha lamentat. Així mateix, ha assegurat que no té cap mena de sentit la moratòria per als ajuntaments: "Pretenen que mentre els agricultors no poden regar els camps, els ajuntaments puguin regar els seus jardins", en una referència a la campanya del 28-M.La cimera de l'aigua s'havia fet esperar. Tots els partits de l'oposició havien defensat des d'un inici que s'hauria d'haver celebrat abans que l'executiu tirés endavant el primer decret sense consens previ amb l'oposició. No va ser així, i sota les acusacions d'"", el Govern va acabar avalant la setmana passada el decret al Parlament amb l'únic suport d'ERC . Tant el PSC, com Junts, la CUP i els comuns es van abstenir en un exercici de "responsabilitat" després d'haver adquirit el compromís del Govern de negociar posteriorment un possible nou decret.Després d'aquest toc d'atenció per part de l'oposició, el Govern ha dut a terme diverses reunions amb quatre dels grups parlamentaris -PSC, Junts, CUP i comuns- per establir les bases per arribar a una entesa aquest divendres. Fins i tot aquest matí se n'ha fet una altra com aon han aflorat les discrepàncies. En totes les reunions, els partits hi han anat amb els deures fets i una bateria de propostes. Finalment no hi ha entesa. Què canvia a hores d'ara? "Res", asseguren fonts dels republicans, si bé lamenten no haver pogut mostrar una imatge d'unitat.L'actual sequera va començar a lai ja només està superada per la del període 2004-2008. Això sí, ja és de rècord a les, l'àrea amb una major població i, per tant, amb un major impacte.Amb els embasaments per sota el, la solució més ràpida i efectiva seria tenir una primavera molt plujosa com la que va solucionar la sequera del 2008. En aquest sentit, què diuen els models estacionals?Preveuen un abril amb una precipitació normal i un maig amb més pluja que la mitjana. Més enllà de la baixa fiabilitat d'aquests models, si s'acabés produint aquest escenari només seria un, ja que segons destaca el Servei Meteorològic de Catalunya el dèficit acumulat se situa en uns 600 mm, la quantitat que es recull a Barcelona en un any sencer.En l'escenari que continuï plovent molt per sota la mitjana, l'Agència Catalana de l'Aigua preveu que la la darrera de les cinc fases -, es produeixi entre finals d'agost i. El pla de sequera determina que per fer-ho els embassaments de les conques internes han d'estar al 16%, però no es descarta fer-ho abans, tal com ha passat amb l'escenari d'excepcionalitat.Seria aleshores quan ja es podrien començar a aplicaren l'àmbit domèstic. En tot cas, correspondria a cada ajuntament o a l'organisme supramunicipal competent decidir-les en funció dels seus plans d'emergència. L'opció de tallar el subministrament durant unes hores seria el més extrem, mentre que inicialment el menys contundent seria el de rebaixar la pressió a la xarxa.

