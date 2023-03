El PSC torna a confrontar Colau, ara amb la reserva del 30% d'habitatge protegit, però no se'n surt

La doble vida recent de Jaume Collboni, fins fa poc primer tinent d'alcaldia del govern de Barcelona i ara candidat socialista amb una agenda farcida de propostes polítiques que s'allunyen de l'obra de govern de l'executiu d'Ada Colau, ha tornat a ser protagonista al ple municipal barceloní. D'una banda, l'alcaldable del PSC prometia fa pocs dies que si guanyava els pròxims comicisen noves promocions o grans rehabilitacions, una de les mesures estrelles de Colau el mandat passat. D'altra banda, el grup socialista, encara al govern municipal de coalició amb els comuns, ha intentat esgarrapar aquest divendres la unió d'una majoria contra la mesura. Però. Així, la proposta ha quedat amb, i ha rebut el vot contrari de BComú, ERC, Cs, PP i Valents.L'encarregada de defensar la posició socialista ha estat l'actual cap de files del grup municipal, Laia Bonet, que ha fet un cert balanç per justificar el cop contra una mesura que van aprovar el mandat passat. "Els quatre anys d'aplicació d'aquesta política" ha deixat veure com, ha apuntat Bonet, en el consell plenari. Ho ha dit en referència a una eina que, després que inicialment va ser contraprogramada per una allau de sol·licituds de construcció abans que hi entrés en vigor, ha aconseguit sumar al parc d'habitatge assequible únicament uns 120 pisos fins al moment, segons dades del govern municipal.La resposta a l'atac frontal socialista des del comuns ha estat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme,, que ha furgat en l'alineació del PSC amb la intenció de tombar l'actual disseny de la mesura, com també reclamava el sector immobiliari., ha recalcat Sanz, que també ha assenyalat que el PSC s'ha "retratat". A més, ha lamentat que s'hagi volgut tombar "l'única mesura" amb incidència directa que s'ha fet des de l'Ajuntament de Barcelona sobre el preu dels nous habitatge i l'accés assequible a un sostre.De nou, com va passar quan el PSC es va desmarcar del projecte de superilles, , ha retret la regidora d'Eva Baró, que també ha atribuït als socialistes manca de preocupació per tirar endavant polítiques pel dret a l'habitatge., al seu torn, ha insistit en la poca eficàcia de la mesura del 30% d'habitatges actual protegits quan es construeix un nou edifici a la ciutat i ha prioritzat reformar-la. Per això hi ha acabat votant a favor, tot i reconèixer que també hi veia tints electoralistes.En sentit contrari, la dreta deha castigat, precisament, que el PSC hagi portat aquesta proposta a l'últim ple efectiu del mandat, abans de les eleccions, i que sigui per reformar la proposta i no per fer-la desaparèixer del tot. Especialment, Paco Sierra, com a representant de Ciutadans, ha censurat que aquest divendres els socialistes hagin fet aquest pas quan en altres ocasions altres grups havien fet peticions similars i el PSC s'hi havia oposat., en referència als blocs de formigó que s'han vist els últims anys a la ciutat, ha arribat a dir Sierra a Laia Bonet.Així, ha acabat esvaint-se l'ombra d'una gran reprovació conjunta de la mesura del 30%. D'aquesta manera, també s'ha donat tranquil·litat a un aplec d'entitats com la Federació d'Asssociacions Veïnals de Barcelona (FAVB), el Sindicat de Llogateres, l'Observatori DESC, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic o l'Observatori DESC, que denunciaven amb aquesta iniciativa

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor