, advocada i presidenta de la comissió de garanties de, ha assenyalat aquest divendres en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2 que la dimissió seria de "més dignitat" en el cas de, líder del partit condemnada per corrupció . Poc després que Borràs, en una entrevista a RAC1, hagi deixat clar que no dimitirà -tampoc de la presidència del Parlament-, Oranich ha vaticinat que la situació acabarà amb una "expulsió" a la cambra i amb la retirada de l'escó., ha assenyalat l'advocada, que es va enfrontar obertament a la presidenta suspesa del Parlament quan la comissió de garanties va acreditar la intimidació de Francesc de Dalmases -molt proper a Borràs- en el cas del FAQS.Oranich ha indicat que el cas, això sí, s'ha d'estudiar "amb calma", i que no s'ha d'estudiar de manera imminent. Després dei de les, ha ressaltat, sí que s'hauran de prendre decisions "en un sentit o en un altre". Els estatuts de la formació assenyalen que un condemnat per corrupció ha de deixar el càrrec en el moment de rebre la sentència, però hi ha una salvetat: que es tracti d'un cas de lawfare. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va assenyalar ahir que la decisió del(TSJC) s'emmarca en un context de "lawfare de manual" , de manera que va defensar la continuïtat de Borràs en el càrrec intern malgrat la gravetat de la pena."Cal prendre decisions perquè en la política catalana no s'admetin determinades corrupcions", ha ressaltat Oranich, en referència al moment en què arribi la sentència ferma. Això no passarà fins que no es pronunciï el Tribunal Suprem, que és on pot recórrer ara Borràs. Un dels problemes amb els quals pot topar la presidenta suspesa del Parlament és que la(JEC) desposseeixi Borràs del seu escó i, per tant, de la presidència de la cambra. Ciutadans, de fet, ja ha demanat l'execució de la sentència, com va passar amb

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor