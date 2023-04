Ferran Bel: «L'operació Catalunya no es podia fer sense el vistiplau del president del govern espanyol»

"Volem que compareguin els responsables de BPA perquè expliquin les interferències del PP"

"Alguns dels noms claus de la comissió són Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz, Montoro i De Guindos"

"Serà la comissió que més se centrarà en l'operació Catalunya"

"Potser hi ha un senyor X de l'operació Catalunya, però que va actuar amb el vistiplau i el consentiment d'un altre senyor XXL"

"Borràs no ha de dimitir de diputada fins que la sentència sigui ferma, però sí que hauria de deixar pas a la presidència del Parlament"

"El cas de Borràs no arrenca com a 'lawfare', però les penes són desmesurades"

"Ponsatí fa aquesta 'confrontació intel·ligent' perquè hi ha hagut una reforma del codi penal intel·ligent"

"Comparteixo l'estratègia i la proposta de Xavier Trias per a Barcelona"

El portaveu delal Congrés,, ha estat triat com a president de la comissió d'investigació que la cambra espanyola ha posat en marxa per esclarir l'actuació de les. Les noves proves i gravacions que han aparegut en els darrers mesos, que apunten de manera clara al govern espanyol del PP, han permès reobrir aquesta investigació. Bel, que vol evitar que la comissió es converteixi en un circ, confia que les conclusionsde cara a futurs processos judicials, malgrat les poques ganes que fins ara han mostrat els tribunals espanyols.En aquesta entrevista a, el dirigent nacionalista remarca que la comissió analitzarà les clavegueres, però que se centrarà en l'operació Catalunya , una trama policial que, diu, no s'hauria pogut dur a terme sense el vistiplau i el consentiment de qui aleshores era el president del govern espanyol,. Per ara, no està prevista la seva compareixença, però encara es podria acordar més endavant. Bel, que no repetirà al capdavant del PDECat, també valora la condemna de Laura Borràs , que sosté que no ha de dimitir com a diputada però sí deixar pas a la presidència del Parlament.- Soc optimista, tant perquè es puguin trobar noves evidències com perquè algunes de les coses que han sortit en els darrers mesos quedin paleses, no només al Congrés, sinó que també serveixin per elaborar unes conclusions i un informe i traslladar-lo a la Fiscalia.- Això és un altre tema. La nostra funció és que si veiem indicis delictius després de la comissió, enviarem un informe a la Fiscalia perquè actuï en conseqüència. És veritat que la qüestió de l'operació Catalunya, pràcticament sempre que s'han intentat procediments judicials, no ha tingut recorregut. En tot cas, quan un té raó ha de perseverar i insistir.- N'han anat sortint. Gravacions, proves derivades del comissari Villarejo, que malgrat ser un personatge que no és clar, no vol dir que no s'hagi de tenir en compte el que diu. Esperem que tot això es pugui posar en evidència. També volem que alguns responsables de Banca Privada d'Andorra puguin venir al Congrés i que expliquin què va passar i quines interferències hi va haver per part del PP.- Estava a la proposta de diferents grups parlamentaris, també a la proposta del PSOE, però aquest dijous, per desavinences entre els socis del govern de coalició, no es va aprovar cap llista de compareixents. La llista dels socialistes també incloïa el màxim responsable de BPA, però només va comptar amb el suport del PNB i el PDECat. He obert un termini perquè es puguin tornar a presentar llistes i que arribin a un mínim acord. Em consta que la nit anterior l'acord hi era, però es va trencar, per alegria del PP. Tenia la percepció que hi havia una majoria més que suficient perquè tirés endavant, però sembla que volia que comparegués algun periodista, per qüestions internes seves, i va arrossegar algunes abstencions d'altres partits. Finalment, el PP i Vox van aconseguir tombar totes les llistes.- Més que vetar-la, no l'ha proposada. Respecte d'aquesta compareixença, i d'altres, el pla de treball preveu obrir un segon o tercer termini perquè hi hagi nous compareixents, en funció de les informacions i evidències que vagin apareixent al llarg de la comissió. Sempre he dit que si a la primera llista de compareixents no hi ha una persona, això no vol dir que aquesta persona no pugui comparèixer en els propers mesos.- Hi ha un primer bloc de responsables polítics, perquè la comissió vol discernir l'actuació del govern del PP en l'operació Catalunya. Haurien de comparèixer Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, i també Cristóbal Montoro i Luis de Guindos -per la trama d'Andorra i les afectacions sobre BPA. Un segon bloc, de l'aparell parapolicial, amb Villarejo i la resta de persones que van intervenir des d'Espanya i Andorra. I un tercer bloc de persones afectades per l'operació Catalunya, que ens traslladessin el seu punt de vista. Nosaltres, des del PDECat, hem demanat la compareixença de Xavier Trias, Artur Mas i Oriol Junqueras, però també hi hauria altres damnificats, com el BPA.- Només han demanat la compareixença del president o de membres de la família Pujol el PP i Vox.- Independentment de si hi ha més responsables, la comissió, i jo com a president, ha de ser seriosa. Tenim un encàrrec del Congrés per fer una comissió sobre un tema concret, que se circumscriu a una etapa concreta del govern del PP. Això va tenir el suport de la majoria de diputats, i aquesta comissió se centrarà en això. Hi ha formacions que han demanat compareixences de responsables polítics dels darrers 40 anys... Cadascú pot fer el que vulgui, però la comissió no té aquesta finalitat. Quan estàs a les institucions, cal tenir sentit institucional, perquè si no donarem la raó a aquells que volen empastifar la comissió i dir que tot és una comèdia. S'ha de fer la feina de manera rigorosa, i en aquest cas la que se'ns ha encarregat.- De sessions d'aquesta comissió abans de les eleccions municipals n'hi haurà una. L'objectiu és descobrir la veritat, i si això acaba erosionant algú és que té alguna responsabilitat. Quan es va plantejar la comissió, a proposta de diferents grups com ERC, Bildu, PNB, Junts, PDECat i la CUP, havia de ser una cosa més àmplia que no pas el que es va aprovar, però no era una revisió dels últims 40 anys. Per això dic que, a les institucions, s'ha de ser seriós i rigorós. S'ha de respectar l'encàrrec del Congrés. Si volem una altra finalitat, es pot plantejar una altra comissió.- Sí. Els objectius de la comissió i el pla de treball parlen de l'operació Catalunya clarament. En la segona comissió que es va fer sobre les clavegueres no se'n va parlar, i a la primera es va fer de manera tangencial. Serà la comissió que més se centrarà en l'operació Catalunya i quan veus les propostes de compareixença, un ja intueix que l'objectiu és centrar-se en aquesta trama.- Se'm fa difícil dir-ho, per la posició que tinc. Diria que hi ha un senyor X, però que va actuar amb el vistiplau i consentiment d'un altre senyor XXL, que era el màxim responsable del govern espanyol. Se'm va impossible pensar que es pot muntar una operació d'aquestes característiques sense el vistiplau i el consentiment del màxim responsable del govern espanyol. Això no vol dir que qui ho materialitza i executa sigui un senyor X, però per damunt hi havia algun altre senyor o senyora XXL.- El màxim responsable del govern és el president. Tot comença a pivotar al Ministeri de l'Interior [Jorge Fernández Díaz] i al Ministeri de Defensa, que la seva responsable era la secretària general del partit del govern [Dolores de Cospedal], i el màxim responsable del partit i al govern és la persona XXL [Mariano Rajoy].- Aquestes comissions corren el risc de convertir-se en un circ o un plató de televisió. El meu objectiu és que aflori la veritat, que tingui la màxima difusió i credibilitat, i per això ho hem de fer de manera rigorosa i escrupolosa. I que d'aquesta veritat se'n derivin responsabilitats polítiques, encara que seran limitades perquè fan referència a un govern que ja no existeix. També és la nostra funció que, si de la comissió en surten indicis, aportar-los a la Fiscalia perquè es derivin responsabilitats en l'àmbit judicial.- La condemna no és ferma. Si algú apel·la a què Laura Borràs ha de deixar de ser presidenta del Parlament per aquesta condemna, jo crec que ho hauria de deixar quan aquesta condemna sigui ferma. Ara bé, la situació d'interinitat que viu el Parlament no ajuda en res, i penso que la institució ha d'estar per sobre de les persones, encara que visquin situacions injustes. Borràs no ha de plegar per la sentència, però sí que hauria de sortir d'ella mateixa resoldre la situació d'interinitat i fer-la compatible amb el seu dret de defensa. No hauria de plegar com a diputada fins que la sentència sigui ferma, però sí que hauria de deixar pas perquè una altra persona ocupi el càrrec de presidenta, per treure el focus del Parlament i posar fi la situació d'interinitat.- És un cas que arrenca per unes pràctiques administratives que no s'haurien d'haver produït. Em nego a admetre que siguin unes pràctiques habituals. Una altra cosa és que, segurament, la petició de la Fiscalia i la condemna, les penes, siguin absolutament desmesurades. Estic convençut que el cas no arrenca com una situació de lawfare, arrenca per una situació molt peculiar per unes pràctiques que no són desitjables. I sí que ha quedat acreditat que Laura Borràs no s'ha posat ni un euro a la butxaca.- Al contrari! Estic molt content que la consellera Ponsatí hagi pogut tornar a trepitjar els carrers de Barcelona.- No. Que una persona exiliada per motius polítics torni a casa seva no és teatre. Ara bé, també és veritat, com ella mateixa va reconèixer, és perquè alguns diputats vam fer possible la reforma del codi penal, que va ser molt criticada per membres de la seva formació política. Si no s'hagués reformat la llei, ella no hauria pogut tornar a Barcelona.- Aquesta confrontació intel·ligent va ser possible perquè hi va haver una reforma del codi penal intel·ligent. Perquè alguns diputats, malgrat que ens criticaven amb molta agror i incomprensió, vam votar un canvi de llei perquè uns altres poguessin fer una confrontació intel·ligent. Cal una visió general, generosa, i no anar sempre a atacar l'adversari polític.- Està centrat en la campanya de les municipals, i ha de centrar els seus esforços en això.- No soc veu autoritzada per parlar-ne. Ja fa temps que no formo part de la direcció del PDECat ni formo part de les negociacions. Vaig ser responsable de la policia municipal i m'agradava que els meus companys no interferissin en la meva tasca, i jo també ho faig. Ja he mostrat el desig que es pugui arribar a un acord, però donaré per bona la decisió que prengui el partit.- Sí. Interpreta bé el sentiment majoritari de Barcelona i emfatitza en els problemes de la ciutat, i com s'han de resoldre. Comparteixo la seva estratègia i proposta. Jo he estat alcalde de Tortosa durant molts anys, amb resultats magnífics, i era perquè em votava molta gent que no era votant de la meva formació política. Jo feia un plantejament polític per al meu municipi que no era partidista, sinó ampli i per a tota la ciutat. Això està fent Trias.- Tinc la intenció de tornar a la meva activitat professional.

