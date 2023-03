Elaboració de censos

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha declarat l'en una norantena d'àrees privades de Ponent en el marc del paquet de mesuresper reduir la sobrepoblació de conills a les zones on els rosegadors produeixen danys En concret, les àrees privades de caça es troben repartides eni ocupen una superfície de 1.498 quilòmetres quadrats. La declaració d'emergència cinegètica autoritza als caçadors la caça excepcional del conill fins al pròxim 30 de setembre, amb comunicació prèvia fora del període hàbil de caça de l'animal. A banda, el departament realitzarà diversos cens en els propers mesos per avaluar l'evolució de les mesures.La declaració, publicada aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), afecta una norantena d'àrees privades de caça de les comarques del. Els titulars d'aquestes àrees són els responsables que es duguin a terme les mesures cinegètiques establertes, i en cas que les actuacions no assoleixin els objectius previstos, i subsidiàriament, l'administració les assumirà directament. Fa unes setmanes, ja es va prendre la mateixa decisió per la superpoblació de senglar a les comarques gironines Així doncs, a les zones on s'ha declarat l'emergència cinegètica s'autoritza als titulars cinegètics ladel conill fins al 30 de setembre de 2023, amb comunicació prèvia fora del període hàbil de caça del conill. Les modalitats de caça autoritzades són la, al salt amb o sense gos, en mà aguait diürn, amb ús de fura i arma de foc i/o sendera, i. I, en cas que sigui necessari, també es podrà sol·licitar la col·laboració dels Agents Rurals per a recorregut nocturn amb vehicle i focus lluminosos, sota control i supervisió del cos.L'objectiu de la mesura és que les captures que es realitzin aconsegueixin reduir les poblacions de conills en zones amb danys. I és que els darrers censos de l'octubre mostren un. Així, de mitjana, a l'octubre de 2022 hi havia 123 conills per metres quadrat, mentre que l'any anterior era de 92 exemplars.Durant els mesos de febrer i març, el departament està efectuant unper a avaluarde conill. Al maig efectuarà un nou cens per a seguir l'evolució de les poblacions de rosegadors.A més, durant els mesos de setembre i octubre, un cop finalitzat el període de declaració d'emergència cinegètica, efectuaran un nou cens, amb l'objectiu de comprovar si les captures estimades han assolit la reducció de les poblacions prevista.La declaració d'emergència cinegètica forma part de les mesures incloses en elper a frenar la població de conills a Ponent que el Departament ja ha implementat. Aquestes mesures també inclouen els equips propis i especialitzats del Departament que treballen sobre el terreny fent captures i col·locant paranys, la prova pilot de noves trampes, el xipatge gratuït de les fures dels caçadors i l'ús de fosfur d'alumini en infraestructures afectades per danys.La problemàtica causada pels danys a l'agricultura ocasionats pel conill de bosc en diverses àrees de caça de Ponent ha motivat que any rere any i de manera reiterada la Generalitat autoritzi excepcionalment la caça del conill en aquestes zones. Pel que fa a la tipologia dels danys, predominen les afectacions sobre(ordi i blat),(blat de moro),i els danys a les infraestructures.

