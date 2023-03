Descobreixen que les plantes estressades emeten sorolls detectables a més d'un metre de distància

Les plantes emeten sons i, alguns, prou intensos per ser escoltats a un metre de distància. Investigadors israelians han comprovat que les, per deshidratació o perquè les tiges s'han assecat, emeten sons de volum comparable al d'una conversa.perquè la detectin les orelles humanes, però probablement els poden sentir els insectes, altres mamífers i altres plantes, segons l'estudi publicat a la revista Cell."Fins i tot en un camp tranquil,", afirma, biòloga evolutiva i teòrica de la; que afegeix que "hi ha animals que poden sentir aquests sons, així que hi ha la possibilitat que es produeixi”. Tot i que ja s'havien registrat vibracions ultrasòniques a plantes, aquesta és la primera prova que es transmeten per l'aire, un fet que les fa més rellevants per a altres organismes de l'entorn., i molts d'aquests organismes utilitzen el so per comunicar-se, de manera que seria molt poc òptim per a les plantes no utilitzar el so en absolut”, explica Hadany. Els investigadors van utilitzarper gravar plantes sanes i estressades de tomàquet i tabac, primer en una cambra acústica insonoritzada i després en un hivernacle més sorollós. Van sotmetre les plantes a estrès per dos mètodes: no regant-les durant diversos dies i tallant-los les tiges.Després de gravar les plantes, van entrenar und'aprenentatge automàtic per diferenciar plantes sense estrès, plantes assedegades i plantes tallades. Amb aquesta eina, l'equip va descobrir que les plantes estressades emeten més sons que les no estressades. Una sola planta estressada emet entre 30 i 50 d'aquests espetecs per hora a intervals aparentment aleatoris, mentre que les plantes no estressades emeten molts menys sons. "", assegura Hadany.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor