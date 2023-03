Aragonès demana un relleu a la presidència del Parlament «ben aviat» després de la condemna a Borràs

El president de la Generalitat,, ha demanat als grups parlamentaris que trobin un relleu a la presidència del Parlament "ben aviat", després que el(TSJC) hagi fet pública la condemna de quatre anys de presó i tretze d'inhabilitació per a. "", ha afirmat. En aquest sentit, ha dit que les institucions estan per damunt de les persones i ha demanat que tothom prengui les millors decisions per preservar la dignitat del Parlament. Els grups parlamentaris ja han demanat la dimissió de la presidenta de Junts.Aragonès també ha deixat clar que el cas de Laura Borràs, condemnada per, no té res a veure amb l'independentisme ni amb el referèndum de l'1-O. "Una estratègia de defensa personal i legítima no s'hauria d'escudar en la causa de la independència", ha afirmat, i ha dit que el projecte independentista vol un país lliure, i també lliure de corrupció. Per això, Aragonès ha refermat el compromís contra totes les pràctiques relacionades amb la corrupció i ha instat tothom a què els fets provats en la sentència de Borràs no es tornin a repetir. Amb tot, ha afirmat que ningú desitja que Borràs acabi a la presó i per això ha ressaltat, que també ha proposat el mateix TSJC.Tots els partits excepte Junts s'han posicionat contra la presidenta suspesa del Parlament. PSC, ERC, CUP, comuns i els partits de la dreta, que faci un pas al costat, i poder activar d'una vegada per totes el relleu al capdavant de la cambra catalana, que es troba en una situació d'interinitat des del mes de juliol, quan Borràs va ser suspesa perquè se li va obrir judici oral pel cas de corrupció a la ILC., i per ara Junts li dona suport.La situació al Parlament, doncs, és incerta. El reglament estableix que no es pot retirar l'acta d'un diputat fins que aquest tingui una sentència ferma. Això, portat a la pràctica, implica que per moltes peticions dels partits, no es podria rellevar Borràs al capdavant de la cambra fins que es produís la confirmació judicial. Aquí entra en el terreny de joc, però, la petició dels partits de la dreta a la(JEC) perquè li retiri immediatament la seva acta. En cas que això passés, els partits independentistes ja han avançat que defensaran la sobirania del Parlament.

