Visita molt especial en una gala d'«Eufòria» que deixarà només nou aspirants

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Bona nit, d'Els Pets.

Domènec , un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe. Cantarà Sorry , de Justin Bieber.

Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano. És un dels concursants a la zona de perill. Cantarà Supermercat, de Lil Dami.

Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà The look, de Roxette.

Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. És la favorita de la setmana. Cantarà Superfashion, de Macedònia.

Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà Don't you worry 'bout a thing, de Tori Kelly.

Carlos, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Cantarà Tu me dejaste de querer, de C. Tangana.

Clàudia, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Cantarà About damn time, de Lizzo.

Elena, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Illes dins d'un riu, de Tomeu Penya.

Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis. Cantarà Radio Ga Ga, de Queen.

va triant, setmana a setmana, qui no pot continuar l'aventura per guanyar el concurs i la competició es fa cada vegada més dura. Després de la duríssima eliminació doble de la setmana passada, amb lai l'acomiadant-se en unes votacions molt ajustades, la quarta gala d'aquest divendres deixarà només nou aspirants.A més, el programa tindrà una visita molt especial. Després quetornés al plato d'Eufòria la setmana passada, en aquesta ocasió seràqui farà l'aparició estel·lar. Un dels cantants més populars de la primera edició del talent show deinterpretarà un medley de les cançons Jugular i CBD i espardenyes i presentarà el seu disc Entre fluids.Més enllà de la festa assegura que portarà Triquell, aquesta setmana els 10 concursants actuals hauran dementre canten els seus companys. Tots tindran la pressió d'aconseguir ser concursanti obtenir privilegis: no ser expulsats en aquesta gala i triar qui vol que li faci les segones veus la setmana següent.Cal tenir també en compte la novetat de l'edició sobre la: només es pot evitar aconseguint la majoria, no la unanimitat dels vots del jurat. A final de les actuacions, com ja és habitual, entrarà en acció el, des d'on Clara Luna i Jordi Cubino podran enviar a la zona de perill qui hagi fallat fent les segones veus d'una actuació. Els coaches, d'altra banda, podran salvar concursants fins que en quedin dos, que seran sotmesos al veredicte del públic.

