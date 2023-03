La població d'ossos al Pirineu no para de créixer i ja en són 76

Creixement des del 2016

L' os bru al Pirineu continua expandint-se. L'any passat es van arribar a comptabilitzar fins a. També destaca la identificació de 13 noves cries, la tercera xifra més alta d'ençà que el 1996 es va la política de reintroducció de l'espècie, que s'havia extingit al Pirineu central.La identificació d'aquests animals va a càrrec delal Pirineu, format per pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el cos d’Agents Rurals, el Conselh Generau d’Aran i els governs d'Andorra i França, l'Aragó i Navarra.L'any passat es va comptabilitzar una població de. Es tracta d'una xifra estimada, que correspon al nombre mínim d’ossos detectats en un any i es revisa anualment. En aquest sentit, la: el 2020 es passa de 68 a 69 i el 2021 de 70 a 74 exemplars . La població no ha parat de créixer des del 2016, quan se situava a l'entorn de la trentena."És encara una població molt petita i més si tenim en compte la gran extensió per on es distribueix", explica, responsable del seguiment de l'os bru del Departament d'Acció Climàtica. En aquest sentit, assenyala que els propers anys continuarà creixent i veu molt lluny una fase d'estabilització. "Al Cantàbric hi ha 350 exemplars i encara no hi han arribat", explica en declaracions aPer sexes hi ha–més dos exemplars de sexe no identificat–. 39 són adults, 24 són subadults i 13 són cadells –6 femelles, 5 mascles i 2 de sexes no identificat-. Es tracta del tercer any amb més cries, només superat pel 2020 i 2021, de vuit osses diferents. Destaca, ambdues situades a la Val d'Aran, amb dos naixements.L’àrea geogràfica de presència de l’os bru al Pirineu comprèn una superfície de 5.700 quilòmetres quadrats. A Catalunya, té presència estable a lai al. L'es considera una zona d'expansió mentre que la Vall Fosca –al nord de- i l'extrem nord-oest de l'són comarques amb presència ocasional. "Hi ha mascles que cada vegada baixen més cap al sud", assenyala Santi Palazón. Al vessant nord, per la seva banda, l'expansió es produeix en direcció est: cap al nord d'Andorra i arribant al límit amb la Catalunya Nord.El 1996 es va alliberar el primer os procedent d'. En total, van ser onze animals traslocats que es van deixar anar entre Occitània i Catalunya en quasi tres dècades. Des d'aleshores, han nascutPer altra banda, es donen per. Es tracta d'individus amb evidències que han mort o que no es té cap indici des de fa 2 anys. Per altra banda, dels 16 cadells nascuts l’any 2021, 11 (68,75%) han sobreviscut el primer any i han tornat a ser detectats.Pel que fa al seguiment de l’espècie a Catalunya i a la val d’Aran, durant l’any 2022 es van recollir recollitque corresponen a 770 contactes diferents. Les dades més importants són les mostres de pèls (440), el fotoparament (413) i els excrements recollits (170). També hi ha hagut 37 observacions. En tot el Pirineu, a tots dos vessants, s’han detectat un total 2.584 indicis o rastres.A més, s’han analitzat als laboratoris de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i al laboratori francès Antagène més de 760 mostres per a la identificació genètica.

