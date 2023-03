Aprovada la reforma de les pensions sense el vot de la dreta

Unadel Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous el reial decret-llei de la, que posa fi a l'anterior reforma, feta pel govern de. Un total dehan donat suport al projecte del govern de coalició enfront els 104 de l', amb el Partit Popular al davant. Vox ha optat finalment per una. Bildu també s'ha abstingut. Ara, el text serà tramitat com a projecte de llei pel procediment d'urgència, el que facilitarà noves esmenes., després que hagi acordat amb el ministre de Seguretat i Migracions,, l'increment de la pensió de jubilació i la prestació d'incapacitat permanent per a lesque vegin reduïda la seva jornada laboral per raons de cures i un augment de la prestació per incapacitat temporal en moments d'embaràs o lactància. La resta de socis de la investidura, amb el PDECat, PNB, Coalició Canària, Terol existeix, els regionalistes càntabres del PRC, Més País i Compromís, també s'han sumat a la majoria.En la seva intervenció, el ministre Escrivá ha fet una defensa del text assegurant que suposa "a Espanya, però també a Europa". El ministre ha afirmat que el projecte no suposa una retallada de les despeses, sinó un augment dels ingressos, el que "permetrà abordar el repte demogràfic".Escrivá ha insistit, com ha fet els darrers dies, en què la nova reforma és fidel a les 22 recomanacions acordades en el, que es basen en tres grans principis: garantir la suficiència de les pensions, reforçar l'equitat del sistema i fer més robusta la seva solidaritat. La segona reforma de les pensions va ser avalada per la Comissió Europea. També li han donat suport els sindicats. La gran patronal, la CEOE, en canvi, se'n va despenjar.El nou text contempla l', millores en les pensions mínimes i l'establiment d'unper calcular la pensió, el que permetrà triar entre els darrers 25 anys cotitzats o 29 anys, descartant els dos anys pitjors. Fins al 2040 es podrà elegir entre aquesta opció o la de 25 anys, mentre que entre el 2041 i el 2043 l'opció de 25 anys anirà pujant a raó de sis mesos per any, des dels 25,5 el 2040 als 26,5 el 2043.

