Xoc entre les joventuts d'ERC i de Junts per la condemna a Laura Borràs

En català es diu Padrina. Ni fent mems defenseu el català. https://t.co/TZVxuqkLAC — Joventut Nacionalista de Catalunya (@JNCatalunya) March 30, 2023

Minuts després de fer-se pública la sentència contra Laura Borràs per la seva gestió al capdavant de la(ILC) no s'han fet esperar les mostres de suport de diversos actors de l'independentisme, com l'Assemblea Nacional Catalana o el Consell de la República. Però les joventuts d', el, ha compartit una imatge a les xarxes socials que ha encès els ànims de les joventuts deI és que els joves d'ERC han publicat un muntatge en què apareix Borràs definida com "la", imitant el cartell de la pel·lícula El Padrí, i acompanyant-ho de la cita "Per unslliures de corrupció". Ràpidament, la(JNC) ha respost rectificant el Jovent Republicà, recordant que en català s'ha de dir "la": "Ni fent mems defenseu el català", han assegurat.Tot plegat després d'una sentència dura. El(TSJC) ha condemnat Borràs a quatre anys i mig de presó i a un total de 13 d'inhabilitació per un delicte de prevaricació i falsedat documental per haver adjudicat contractes a dit a un conegut seu, l'informàtic. La sentència també incorpora una petició d'que fa el mateix tribunal, per rebaixar la pena de presó -no la d'inhabilitació- fins als dos anys, i que la presidenta de Junts no hagi d'entrar-hi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor