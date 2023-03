Borràs es rebel·la i preveu continuar al capdavant de Junts: «És una aberració judicial»

Crítiques contra PSC, ERC i CUP

Un judici amb testimonis contundents

L'ombra de dubte dels correus

"No hi ha tirania més cruel que la que s'exerceix a l'empara de les lleis". Són les primeres paraules decitant Montesquieu, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'hagi condemnada a quatre anys i mig de presó i a un total de 13 d'inhabilitació per un delicte de prevaricació i falsedat documental per haver adjudicat contractes a dit a un conegut seu, l'informàtic. Borràs ha reivindicat la seva innocència, i ha promès continuar ferma i lluitar fins a aconseguir l'absolució en algun altre tribunal. "", ha exclamat davant d'una setantena de persones que s'han traslladat fins al Parlament per demostrar-li el seu suport. Borràs té previst continuar al capdavant de Junts.La presidenta del partit ha arribat a les portes de la cambra catalana agafada de la mà del seu marit i la seva filla. Al lloc, l'esperaven dirigents de Junts com, i una àmplia representació de diputats dels juntaires, també del seu cercle més extret com, però també l'expresident de la Generalitat. Borràs ha assegurat que no ha tingut un judici just i que, per tant, ja s'esperava no tenir una sentència justa, però ha remarcat que no es resignarà: "Jo emi la continuaré combatent. Soc una persona íntegra i no he comès cap delicte".També ha enviat un missatge als seus, a qui ha demanat que es mantinguin al seu costat: "Us demano a tots aquells que considereu que no he tingut un judici just i que aquesta no és una sentència justa, quel'atropellament democràtic", ha sentenciat. Les persones que l'escoltaven han promès que així ho faran.Borràs, al mateix temps, ha carregat contra els partits que la van suspendre com a presidenta del Parlament -PSC, ERC i CUP- a qui ha acusat de sentenciar-la abans del judici sense "dissimular". "Els", ha etzibat. Una vegada més, ha declarat que la seva causa s'emmarca en la persecució a l'independentisme, amb la voluntat del govern espanyol de destruir-lo. En aquest punt, ha apuntat directament els republicans per la seva estratègia del diàleg: "El pacte amb l'estat no ha evitat la meva condemna".La condemna contra Borràs obre ara unaen la política catalana, on resta pendent saber quin serà el. Actualment, Borràs és la presidenta suspesa de la cambra catalana, un moviment que va decidir la majoria de la mesa, obeint el reglament, quan se li va obrir judici oral. Des de llavors el Parlament es troba en unaforçada, i la resta de partits tenen previst exigir a Junts que activi el relleu de Borràs per poder tornar a la normalitat. Al mateix temps, Junts haurà de decidir si manté en el càrrec a la seva presidenta després de la sentència condemnatòria. Ella, de moment, té previst continuar al capdavant. El secretari general del partit,, té previst comparèixer a les 17:30 hores d'aquest dijous. Per la seva banda, el PSC compareixerà a les 13:40 i ERC a les 16:40.El judici va deixar alguns testimonis molt durs contra la gestió de Laura Borràs al capdavant de la ILC, com ara el d'Assumpta Pagespetit, que feia tasques de cap d'administració. Va assegurar que Borràs no va fer cas de les advertències que li feia sobre les possibles irregularitats en matèria de contractació, i que des de bon principi, abans i tot d'obrir el procés de contractació, la dirigent independentista volia que fos Herrero l'encarregat de fer la pàgina web. També va explicar que tots els pressupostos els enviava ell, cosa que la va incomodar fins al punt de demanar no rebre més pressupostos sobre el projecte. Durant tot el judici, la defensa de Borràs va mirar de desacreditar aquest testimoni, recordant que va presentar cap queixa per aquestes qüestions i afirmant que era un testimoni mixt, és a dir, que en funció de què declarés al judici podia acabar imputada.La tasca de la defensa de Borràs va centrar-se a desmuntar el judici des de la base, qüestionant tota la investigació i posant una ombra de dubte sobre l'obtenció de la prova. En aquesta línia, els advocats de la presidenta de Junts van denunciar que els investigadors no van garantir la cadena de custòdia i que els arxius intervinguts a casa d'Herrero es van alterar, però no van concretar en quin punt ni tampoc es va posar en dubte el contingut dels correus electrònics, un dels elements que pesen més en l'acusació contra Borràs. Tampoc en la declaració de la presidenta de Junts, que només va respondre les preguntes de la seva advocada, Isabel Elbal, se li va fer cap pregunta sobre els mails intercanviats amb Herrero en què es detallava com fraccionar contractes i fer pressupostos falsos. En tot cas, Borràs i la seva defensa sostenen que és víctima de lawfare

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor